Os Verdes exigem esclarecimentos sobre o abate de árvores na Rua António Macedo



O Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes entregou, na Assembleia Municipal, um requerimento em que questiona a CML sobre o abate de árvores na Rua António Macedo.



REQUERIMENTO:



Recentemente, o Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes teve conhecimento, através de uma denúncia, de abates de árvores localizadas na Rua António Macedo, no Bairro do Calhau, Freguesia de São Domingos de Benfica.



No vídeo e na imagem que acompanham esta denúncia é possível verificar o abate de uma árvore de grande porte, aparentemente saudável e em boas condições.



Importa referir que na página da Câmara Municipal de Lisboa não consta qualquer informação relativa a este abate, pelo menos, com intervenções no arvoredo da cidade para o período compreendido entre Março e Junho de 2019.



Tendo em conta que Lisboa venceu a candidatura da Capital Verde da Europa em 2020, estas situações, principalmente por nem sequer ser fornecida a devida informação prévia aos munícipes, em nada honram esta candidatura.



Assim, ao abrigo da al. g) do artº. 15º do Regimento da Assembleia Municipal de Lisboa, vimos por este meio requerer a V. Exª se digne diligenciar no sentido de nos ser facultada a seguinte informação:



1. A autarquia tem conhecimento dos referidos abates na Rua António Macedo, na Freguesia de São Domingos de Benfica?



2. Em caso afirmativo, quais as razões invocadas?



3. Foram efectuados estudos fitossanitários e por que entidade?

http://www.osverdes.pt/pages/posts/os-verdes-exigem-esclar