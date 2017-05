Especial Turismo Rural nos Açores

Povoação, na ilha de S. Miguel, o lugar onde os portugueses desembarcaram no séc. XV

Os portugueses desembarcaram pela primeira vez na Ilha de S. Miguel no séc. XV, no local de Povoação , tendo contribuído muito para o desenvolvimento posterior da ilha, sendo hoje um destino turistico cada vez mais procurado

A data exata do descobrimento dos Açores nunca foi bem definida, mas os registos da época apontam para a probabilidade do Arquipélago dos Açores ter sido descoberto por Diogo de Silves, a mando do Infante D. Henrique, em 1427. Crê-se que a ilha de S. Miguel, à semelhança de outras pertencentes a este arquipélago, foi baptizada com nome de um santo, fruto do espírito religioso vivido na época. Mas foi apenas em 1432 que Gonçalo Velho Cabral desembarcou pela primeira vez na ilha de S. Miguel, na então chamada Povoação Velha, actual Concelho da Povoação, onde conseguiu um bom porto para atracar os seus navios.

Os primeiros povoadores vieram de várias regiões de Portugal Continental, como por exemplo, do Algarve, Alto-Alentejo, e da Estremadura e, mais tarde de países estrangeiros, principalmente de França (o que justifica o facto do português falado nos Açores ter um sotaque bem diferente do usado em Portugal Continental), e ainda da Flandres e algumas famílias de mouros, vindos do Norte de África.

Facilmente, o local impressionou os descobridores pois era abundante em vegetação, facto que indicava tratar-se de uma terra fértil. Procedeu-se então ao povoamento da Ilha, transportando para a mesma : gado, sementes de trigo, legumes e algumas alfaias agrícolas.

Agora, passados mais de 500 anos, o nosso jornal quiz conhecer melhor o lugar onde desembarcaram pela primeira vez os portugueses, nesse Período dos Descobrimentos, que fez com que Portugal dominasse os mares, nos sécs XV aos secs XVIII.

Vila da Povoação é uma vila portuguesa na ilha de São Miguel, Região Autónoma dos Açores, com cerca de 3.000 habitantes. Situa-se na zona oriental da costa sul da ilha, distando 60 km da cidade de Ponta Delgada.

É sede de um município com 110,30 km² de área e cerca de 6.000 habitantes, subdividido em 6 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios da Ribeira Grande e de Nordeste, a oeste por Vila Franca do Campo e tem costa no oceano Atlântico a leste e sul.

Os Povoacenses dispõem de um concelho cada vez mais desenvolvido e, consequentemente, atractivo. Este facto deve-se ao aproveitamento dos recursos naturais existentes por todo o concelho, mas também ao trabalho efectuado a diversos níveis, nomeadamente a nível cultural e turístico, tendo atraído muitos turistas que têm beneficiado da cada vez maior oferta de voos low cost, onde o Turismo Rural ganhou um espoente máximo na oferta de dormidas, pois o turista ganha em simpatia, preço e na hospitalidade do convívio com o propritário da habitação.

Segundo dados da Secretaria Regional do Turismo, relativamente ao ano de 2016, os aeroportos do arquipélago receberam cerca de 1 milhão e cem mil pessoas, tendo o número de de dormidas aumentado bastante,

O nosso jornal quiz conhecer melhor as características deste tipo de Turismo Rural, tão em voga, pelo que optou por ficar instalado na Quinta do Quarteiro, de Fátima Vieira, ela que foi durante vários anos vereadora da Cultura da vila de Povoação, pelo que aproveitámos a oportunidade para a entrevistar e conhecer melhor este concelho paradísiaco, para os turistas.

Augusto Lopes (AL) : Sendo a natureza um dos aspectos mais importantes para a promoção turística deste concelho quais os lugares que recomenda a visitarmos ?

Fátima Vieira (FV) : Na realidade a nossa maior oferta turística é a Natureza e a melhor forma de a apreciar é caminhando nos vários trilhos que serpenteiam o nosso concelho, os quais nos contam um pouco da história deste local, que foi o berço do povoamento nesta ilha do arcanjo São Miguel.

(AL) : E o que mais podemos conhecer na Povoação?

(FV) : Em Povoação pode ser visitada a Igreja de Nossa Sra. do Rosário, que foi construída em 1553, tendo sido a primeira igreja construída na ilha, mas todas as freguesias deste concelho têm um património paisagístico e arquitetónico de referência.

O lugar termal das Furnas é extremamente rico em águas minerais e termais, considerada a maior hidrópole do mundo ;

A Ribeira Quente é uma pequena aldeia piscatória com um dos melhores portos de pesca da ilha ;

Recomendo ainda a visitarem : o centro de Povoação, Nossa senhora dos Remédios, Faial da Terra e Água Retorta, mais vocacionadas para a agropecuária, oferecendo uma paisagem que vale a pena ser apreciada por quem nos visita. O Museu do Trigo, na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, transmite-nos, de uma forma fiel, a memória deste povo e suas tradições.

(AL) : A gastronomia tradicional é sempre muito importante para cativar o turista, quais são os pratos típicos que destaca?

(FV) : Considerando as caracteristicas vulcanológicas deste concelho, o cozido nas caldeiras é um dos pratos mais emblemáticos dos Açores, precisamente por ser cozido em panelas que são colocadas nas caldeiras naturais da Lagoa das Furnas (buracos escavados na terra) , demorando cerca de cinco horas até ficar pronto.

Também existe uma boa oferta de pratos de peixe e marisco na freguesia piscatória da Ribeira Quente e, nos restaurantes da Vila da Povoação, encontrarão uma boa oferta de peixe e carne confeccionados de forma tradicional. Na doçaria é de realçar o bolo lêvedo e a fofa .

(AL) : Tendo sido durante quatro anos Vereadora do Pelouro da Cultura, da Câmara Municipal de Povoação como decidiu investir no Turismo Rural, agora com um novo projeto « Casa da Cisaltina »?

(FV) : Durante muito tempo estive envolvida em projetos de desenvolvimento local, inclusive quando estive a exercer o cargo de vereadora, o qual abrangia o pelouro da cultura, o desporto e o Turismo. Ter uma empresa de Turismo rural era um sonho que, graças ao apoio da família, está a concretizar-se.

(AL) : Quais as condições que este projeto de Turismo Rural pode oferecer para captar mais turistas para este concelho ?

(FV) : Condições de bem-estar para aquelas pessoas que, cansadas da azáfama do dia-a-dia, procuram o descanso e a calma das zonas rurais, onde poderão interagir com os locais e experienciar situações únicas.

(AL) : Como poderão contactar-vos para conhecer melhor acerca do vosso projeto ?

(FV) : Email : geral@casadacisaltina.com

Site : www.casadacisaltina.com

Telemóvel : 914460159