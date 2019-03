Homenagem a Rui Namorado Rosa

O Conselho Português para a Paz e Cooperação tem o privilégio de contar com a participação, nos seus órgãos sociais, de Rui Namorado Rosa, que foi seu presidente e membro da Direção Nacional e é atualmente membro da sua Presidência.

Conhecido e prestigiado cientista, investigador e professor universitário, com vasta e importante obra publicada nas áreas cientifica e de intervenção cívica, Rui Namorado Rosa é um grande ativista da paz ao longo da sua vida, com intervenção nacional e internacional na defesa da paz e na denúncia da guerra e do militarismo, tendo representado o CPPC em diversas conferências e reuniões internacionais, designadamente no âmbito do Conselho Mundial da Paz.

Homem de rara sensibilidade social e de profundas convicções democráticas, e para quem a defesa da paz e a denúncia do militarismo esteve sempre presente na sua formação e atividade profissional, designadamente nas áreas da Ciência e Tecnologia, Investigação, Educação e Ensino, Energia, Ciências Físicas e da Terra.

Para o CPPC, organização a que este aderiu há cerca de 20 anos, é uma honra ter nos seus órgãos sociais Rui Namorado Rosa e poder continuar a contar com a sua importante e prestigiada colaboração e intervenção.

Num momento em que se assinalam os 70 anos da criação do movimento mundial pela paz, com a participação do movimento pela paz de Portugal, nomeadamente na criação do Conselho Mundial da Paz, consideramos que homenagear Rui Namorado Rosa é não só dar a conhecer o seu exemplo de militante da paz, mas também uma forma de agradecer e valorizar o papel de todos os ativistas da paz que ao longo da sua vida se empenharam na defesa desta nobre causa, a Paz.

Apelamos, pois, a que participe na sessão que vamos realizar no próximo dia 16 de Março, a partir das 14,30, na Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, (Rua Vítor Córdon, n.º 1 - Metro Baixa-Chiado), em Lisboa.

Ilda Figueiredo

(presidente da DN do CPPC)