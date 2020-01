Canas de Senhorim - Os Verdes Alertam para Atentado Ambiental nas Imediações da ETAR



A Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar Os Verdes, entregou na Assembleia da República uma pergunta, em que questiona o Governo, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, sobre o atentado ambiental observado pelo Partido Ecologista Os Verdes nas imediações da ETAR de Canas de Senhorim que, para além de colocar em causa a biodiversidade e os ecossistemas, sobrecarregando o rio Dão com mais carga poluente, é igualmente um problema de saúde pública pelos odores nauseantes, pela proliferação de insetos, bem como pelo facto desta linha de água atravessar vários campos agrícolas.



Pergunta:



No passado mês de agosto o Partido Ecologista Os Verdes (PEV) esteve nas imediações da ETAR de Canas de Senhorim, tendo constatado que a jusante do local de rejeição dos efluentes a linha de água se encontra bastante poluída, contrastando com as águas nítidas provindas de montante.



Foi possível observar que as águas rejeitadas pela ETAR se encontram poluídas, aparentemente com excesso de matéria orgânica, criando um manto lamacento à superfície deste curso de água, afluente da Ribeira de Pai Mouro, que integra por sua vez a bacia Hidrográfica do Rio Dão.



Todavia, em meados de 2018, nas habituais visitas que o PEV realizou às várias linhas de água e ribeiras do concelho de Nelas, foi possível constatar um cenário bem diferente com a ribeira com águas quase límpidas.



O quadro que Os Verdes encontraram no passado mês de agosto não tem justificação, uma vez que, esta infraestrutura, que custou cerca de um milhão de euros, entrou em funcionamento há cerca de três anos, servindo uma parte do aglomerado de Canas de Senhorim.



Para além da poluição da linha de água, foi possível constatar a presença de inúmeros insetos, sobretudo mosquitos, assim como odores nauseabundos, em torno da ETAR, sentidos igualmente por quem circula na estrada que liga Canas de Senhorim à Lapa do Lobo. O atentado ambiental observado pelo Partido Ecologista Os Verdes para além de colocar em causa a biodiversidade e os ecossistemas, sobrecarregando o rio Dão com mais carga poluente, é igualmente um problema de saúde pública pelos odores nauseantes, pela proliferação de insetos, bem como pelo facto desta linha de água atravessar vários campos agrícolas.



Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito a S. Exª O Presidente da Assembleia da República que remeta ao Governo a seguinte Pergunta, para que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, possa prestar os seguintes esclarecimentos:



1- O Ministério do Ambiente e da Ação Climática confirma que a ETAR de Canas de Senhorim apresenta debilidades no tratamento das águas residuais?



2 - Considerando que esta infraestrutura tem cerca de três anos, porque motivo os efluentes rejeitados estão a poluir a linha de água?



3- A Câmara Municipal de Nelas tem licença para a rejeição de águas residuais pela ETAR de Canas de Senhorim?



4- A Agência Portuguesa do Ambiente tem monitorizado a ETAR de Canas de Senhorim? Há alguma oscilação dos parâmetros das águas rejeitadas? Encontram-se dentro dos valores estabelecidos?



5- Que medidas vão ser tomadas para evitar que se continue a verificar este atentado ambiental pondo em causa a biodiversidade e a saúde pública?



Foto: Por CNRC - Calexico New River Committee (CNRC), Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=796398