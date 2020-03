Bertrand Chiado organiza "Curso de Mulheres Raras"

Nos Domingos de 29 de março e 5 de abril, Rosa Azevedo irá leccionar o Curso de Mulheres Raras na livraria Bertrand do Chiado. As sessões irão decorrer entre as 10:00h e as 13:30h e é necessária a inscrição prévia (sujeita a pagamento).

Sinopse

Nas publicações de referência da História da Literatura Portuguesa do séc. XX escasseiam mulheres. Por um lado podemos afirmar sem estar longe da verdade que as mulheres escreviam menos que os homens. Mas porquê? E será que se justifica que os nomes de mulheres ao longo da primeira metade do século se contem pelos dedos de uma mão? Neste curso vamos falar de uma cultura feminina, por oposição a uma escrita feminina, revelar o que se passou no século XX em Portugal, falar de escritoras, do meio onde elas tiveram de se afirmar, pensar em conjunto que fenómeno de apagamento foi este. E, acima de tudo, vamos devolver à literatura alguns destes livros e destas autoras.

Autoras abordadas

Maria Judite de Carvalho, Maria Ondina Braga, Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa, Celeste Andrade, Maria da Graça Azambuja, Maria Archer, Isabel Meyrelles, Graça Pina de Morais, Isabel da Nóbrega, Irene Lisboa, entre muitas outras.

Formadora

Rosa Azevedo é formada em Literatura Portuguesa e Francesa com curso minor em Literaturas do Mundo e tem mestrado em Edição de Texto. Tem realizado desde 2007 diversos cursos de literatura portuguesa e hispano-americana, para além de outros trabalhos de

produção ligados à literatura, nomeadamente na área do surrealismo e da edição independente.

Valor da inscrição: 50,00€

Informações através do e-mail: leitor@bertrand.pt

Flávio Gonçalves, Pravda.ru