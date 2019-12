Coimbra: Teatro e Música fecham ano no Teatro da Cerca de São Bernardo

Pedro Rodrigues

Os mais recentes espectáculos da DEMO e do Teatro do Noroeste e dois especialíssimos concertos, com as Segue-me à Capela e a Filarmónica União Taveirense, marcam a programação de Dezembro do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.

Armadilha e Rotweiller

Apresentando-se pela primeira vez no Teatro da Cerca de São Bernardo, a DEMO (Dispositivo Experimental, Multidisciplinar e Orgânico) mostra ao público de Coimbra "Armadilha". Trata-se de uma criação a partir do universo literário do escritor Rui Nunes, integrada numa pesquisa que visita a trilogia de obras "A Mão do Oleiro", "Barro" e "Armadilha" e cruza "as artes performativas e plásticas para a exploração de diferentes formas de interacção com este material literário". O universo de Rui Nunes é inconfundível - assinala a DEMO - "pela forma como o escritor explora a dilatação dos limites da linguagem, pelo desregramento e contínua suspensão, e pela nova abordagem a uma forma narrativa livre". A sua "realidade-ficção" revela "inquietações contemporâneas: identidade, nomadismo, pátria" e "fissuras autobiográficas: a infância como espaço de absoluta liberdade, o envelhecimento, a ruína, o osso, a fome insaciável e a impossibilidade da fuga" - acrescenta o grupo.

"Armadilha" é uma co-produção DEMO com o Centro Cultural Vila Flor e estreou em 2019, no Porto, no âmbito do FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Para Coimbra estão agendadas duas sessões, a 6 e 7 de Dezembro - sexta e sábado, às 21h30.

A 19 de Dezembro, numa sessão única, é a vez do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana apresentar no TCSB "Rotweiller", peça escrita pelo dramaturgo espanhol Guillermo Heras e encenada por Ricardo Simões. Recordando uma frase de Nietzsche - "Não existe verdade. Apenas versões." - o espectáculo aborda um tema de premente actualidade: as "fake-news", ou notícias falsas. "Afinal, para que serve uma notícia verdadeira?" - pergunta o Teatro do Noroeste. "Uma mentira pode ser difundida como sendo verdade para todo o mundo e para milhões de pessoas, de forma instantânea. O próprio termo mentira tornou-se politicamente incorreto, mediaticamente proibido, inter-pessoalmente deselegante. Agora chama-se pós-verdade. E uma verdade que é pós, pode ser qualquer coisa. Até uma mentira embrulhada em papel de verdade. Difundida até ao infinito. Até à náusea. Até um Rottweiler." - escreve a companhia sediada em Viana do Castelo na apresentação desta sua recente criação.

Os bilhetes para ambos os espectáculos custam entre 5 e 10 Euros e já podem ser comprados ou reservados pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt

Segue-me à Capela e Filarmónica União Taveirense fazem aniversários "redondos"

Quem diria que as "Segue-me à Capela", conjunto de seis vozes femininas que nos oferecem uma bela e singular visita ao cancioneiro tradicional português, já fazem 20 anos? A Escola da Noite orgulha-se de se associar aos festejos, acolhendo o concerto comemorativo, com vários convidados, na noite de 14 de Dezembro. Os bilhetes para esta noite tão especial custam entre 5 e 10 Euros e já podem (e devem, dada a lotação limitada da sala) ser reservados.

Imediatamente antes do Natal, fechando a programação de 2019 do TCSB, a Filarmónica União Taveirense faz o concerto de apresentação do CD com que assinala o seu 150.º aniversário e que aqui foi gravado, em Março deste ano. Os bilhetes para o concerto, marcado para 22 de Dezembro, domingo, pelas 16h00, têm o preço único de 5 Euros.

Clube de Leitura Teatral acolhe textos do Laboratório do TNDMII

A sessão de Dezembro do Clube de Leitura Teatral é já no dia 3 de Dezembro, terça-feira, e terá lugar na Sala do Carvão da Casa das Caldeiras, pelas 18h30. Vão ser lidos alguns textos produzidos no âmbito do Laboratório de Escrita para Teatro do Teatro Nacional D. Maria II, que decorreu entre Outubro de 2015 e Julho de 2019. Dirige a sessão o dramaturgo, investigador e professor universitário Rui Pina Coelho, que coordenou a iniciativa do Teatro Nacional. A entrada é gratuita.

Assinaturas TCSB

Num mês tão cheio de propostas aliciantes e com o Natal à porta, A Escola da Noite recorda que se mantêm disponíveis as "Assinaturas TCSB". Por 30 ou 50 Euros, os espectadores podem adquirir cartões que dão direito, respectivamente, a 5 ou a 10+1 entradas em qualquer espectáculo apresentado no Teatro da Cerca de São Bernardo. Tanto podem ser usados por uma só pessoa em vários espectáculos (os cartões têm a validade de 12 meses) como por diferentes pessoas numa mesma sessão (funcionando, assim, como bilhetes de grupo). Para uso próprio ou para oferecer como prenda a familiares e amigos, as Assinaturas TCSB são uma forma cómoda e económica de acompanhar de perto tudo o que A Escola da Noite e o Teatro da Cerca de São Bernardo vão proporcionando à cidade.

Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de Dezembro de 2019