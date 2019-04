Direitos LGBTI em destaque na celebração dos 45 anos do 25 de Abril





Lisboa, 4 de abril de 2019 – No ano em que se celebra os 45 anos do 25 de Abril, a Associação ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo – propõe em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, a EGEAC e as Bibliotecas Municipais de Lisboa que se derrubem fronteiras entre as lutas e o simbolismo dos valores de abril e os direitos das pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo (LGBTI), numa abordagem integradora com vista à liberdade e à igualdade.



Esta iniciativa inédita – é a primeira vez que os Direitos LGBTI são destacados numa iniciativa institucional conjunta no contexto da celebração da Revolução dos Cravos – concretiza-se num ciclo de conversas a realizar entre 6 a 28 de abril em várias bibliotecas de Lisboa, com temas abrangentes que vão desde a reflexão sobre a combate à discriminação nas suas mais variáveis vertentes, proteção internacional das pessoas LGBTI, representatividade na cultura, feminismos, política e evolução dos Direitos Humanos no nosso país, à diversidade familiar.



"Tal como indica o programa deste ciclo de conversas, queremos que, numa cidade multicultural e diversa como Lisboa, se possa refletir sobre a importância do 25 de Abril, o seu impacto em Portugal e nos Direitos LGBTI e os desafios que ainda nos esperam enquanto sociedade democrática, integradora e promotora da igualdade", reforça Marta Ramos, Diretora Executiva da ILGA Portugal.



Em 2019 celebram-se ainda os 50 anos da Revolta de Stonewall, que deu origem ao movimento de reivindicação dos Direitos Humanos das pessoas LGBTI.



De entrada livre, todas as sessões terão interpretação de Língua Gestual Portuguesa.



Programa detalhado:



ABRIL E OS DIREITOS LGBTI

CICLO DE CONVERSAS



6 A 28 ABRIL

ENTRADA LIVRE



Abertura das várias sessões: ILGA Portugal



Todas as sessões têm interpretação de Língua Gestual Portuguesa



6 de abril, sábado

Da minha à tua fronteira: reflexões sobre a proteção internacional das pessoas LGBTI

17h00 - Biblioteca dos Coruchéus

Moderação: Marta Ramos, Diretora Executiva da ILGA Portugal

- Cyntia de Paula, Presidente da Direção da Casa do Brasil de Lisboa

- Margarita Sharapova, escritora russa refugiada em Portugal

- Ahmad Omar, refugiado sírio e Vice-Presidente da Associação de Refugiados em Portugal



7 de abril, domingo

Dar palco à visibilidade: representatividade LGBTI na cultura

17h00 - Biblioteca de Marvila

Moderação: Nuno Gonçalves, membro da Direção da ILGA Portugal

- André Tecedeiro, artista plástico

- Michael Langan, escritor

- Blaya Rodrigues, cantora, compositora e dançarina





13 de abril, sábado

A política é igualdade? Diálogos sobre a evolução dos Direitos Humanos em Portugal

17h00 - Biblioteca Orlando Ribeiro

Moderação: São José Almeida, jornalista

- Eduarda Ferreira, Psicóloga, investigadora do CICS.NOVA e ativista dos direitos LGBTI

- Ana Cristina Santos, Investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

- João Paiva, Coordenador do Núcleo para a Promoção da Cidadania e da Igualdade de Género da CIG





14 de abril, domingo

A minha família é igual à tua: conversas de arco-íris entre gente miúda e graúda

17h00 - Biblioteca Orlando Ribeiro

Desafiamos Catarina Requeijo (encenadora) e Elsa Serra (contadora de histórias) a preparar uma atividade conjunta para crianças sobre a diversidade familiar, com a presença de mais convidadas e convidados.





27 de abril, sábado

Feminismos em democracia: para onde caminhamos?

17h00 - Biblioteca de Belém

Moderação: Catarina Marques Rodrigues, jornalista

- Joana Sales, membro da direção da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta

- Daniela Bento, membro da Direção da ILGA Portugal e da TransMissão: Associação Trans e Não-Binária

- Margarida Maria Bruxa, representante da União do Chapéu-de-Chuva Vermelho



28 de abril, domingo

Diversidades e discriminações: como unir esforços no combate à desigualdade

17h00 - Biblioteca Palácio das Galveias

Moderação: Carolina Reis, jornalista

- José Leote, coordenador da Rumos Novos - Católicas e Católicos LGBT

- Coletivo Zanele Muholi de Lésbicas e Bissexuais Negras (a confirmar)

- Pedro Miguel Silva, membro da Federação Portuguesa das Associações de Surdos e da comunidade Angel’Surdos LGBT de Portugal



Para mais informações e acreditação de imprensa, p.f. contactar:

Marta Ramos

Diretora Executiva da ILGA Portugal

ilga@ilga-portugal.pt | 969 367 005