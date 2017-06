Leonor Barata dá cor ao mês de Junho no TCSB

Enquanto prosseguem os ensaios da nova produção d'A Escola da Noite, o Teatro da Cerca de São Bernardo acolhe, ao longo do mês de Junho, várias propostas para os mais novos - da dança ao teatro, passando pela ilustração, pela leitura de contos e pela filosofia para crianças.

Ainda em Junho, a Casa da Achada organiza em Coimbra a palestra "Para que pode servir a memória: a intervenção de Mário Dionísio no pós-25 de Abril", por Eduarda Dionísio.



O MÊS DE LEONOR BARATA

Para alegria e privilégio d'A Escola da Noite, este Junho tornou-se numa espécie de "mês Leonor Barata". A bailarina e coreógrafa começa com a estreia em Coimbra da nova versão do espectáculo "E depois do cinzento" (sábado, dia 3, às 11h00), realiza uma sessão da oficina "Dança para pais e filhos" (sábado, dia 17, às 11h00) e termina o mês em beleza, com o workshop de dança nas férias de Verão "Das CORES", ao longo de uma semana, entre os dias 26 e 30.

Ainda para os mais novos, os restantes Sábados para a Infância incluem a desafiante oficina de Ana Biscaia, que promete colar autocolantes nas paredes da cidade na manhã do 10 de Junho, e a imprescindível sessão mensal de Flores de Livro, com Cláudia Sousa (dia 24, às 11h00).

No dia 3 de Junho, às 15h00, Celeste Silva encerra o programa "Filosofia para Crianças", com uma sessão conjunta de pais e filhos. A sessão tem entrada livre, como habitualmente.

Entre 19 e 23 de Junho, de segunda a sexta-feira, Ricardo Kalash dirige o primeiro dos dois workshops de teatro nas férias de Verão que vai realizar este ano no TCSB. O segundo, também destinado a crianças entre os 6 e os 12 anos, terá lugar em Julho, entre os dias 10 e 14.



PARA QUE PODE SERVIR A MEMÓRIA?

No dia 17 de Junho, ao final da tarde, A Escola da Noite acolhe uma iniciativa proposta pela Casa da Achada - Centro Mário Dionísio. A escritora e dramaturga Eduarda Dionísio vem ao TCSB apresentar a palestra "Para que pode servir a memória: a intervenção de Mário Dionísio no pós 25 de Abril", em que reflectirá sobre o trabalho desenvolvido nessa fase crucial da história recente de Portugal pelo seu pai, "o professor, militante político, ensaísta, ficcionista, poeta e pintor" Mário Dionísio. É com um triplo prazer que A Escola da Noite se associa a esta conferência: pelo respeito que tem pelo trabalho desenvolvido pela Casa da Achada enquanto pólo de divulgação da obra de Mário Dionísio, pela admiração que tem pelo percurso de Eduarda Dionísio e pela oportunidade de se associar a uma justíssima homenagem ao grande intelectual e artista que foi Mário Dionísio.

A sessão terá início às 18h30 e tem entrada gratuita.



CLUBE DE LEITURA TEATRAL

Como em todas as primeiras terças-feiras do mês, tem lugar a 6 de Junho, pelas 17h30, a sessão do Clube de Leitura Teatral, co-organizado pelo Teatro Académico de Gil Vicente e pel'A Escola da Noite. Todos os meses, alternando entre os dois espaços, os membros do Clube reúnem-se para ler publicamente uma obra teatral, escolhida por um encenador convidado. Desta vez, a leitura acontece na Casa das Caldeiras. António Mortágua é o coordenador e escolheu a peça "Sangue no pescoço do gato", de Rainer Werner Fassbinder. A entrada é livre, tal como a participação enquanto leitor/a, bastando para tal efectuar a inscrição através do endereço clube.leitura.teatral@gmail.com.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo