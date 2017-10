Os Verdes e os resultados eleitorais autárquicos

A comissão Executiva Nacional do Partido Ecologista Os Verdes, tendo analisado os resultados eleitorais de ontem e apesar do processo de apuramento não estar ainda concluído, entende tecer os seguintes comentários:

- Uma primeira palavra dirigida aos militantes e ativistas do PEV, de reconhecimento e enaltecimento pelo seu profundo envolvimento numa grande campanha que a CDU realizou por todo o país. Indubitavelmente a maior e mais dinâmica campanha que qualquer força possa ter desempenhado;

- Em segundo Os Verdes salientam como bastante positivo a redução da abstenção, relativamente às anteriores eleições autárquicas, e congratulamos os cidadãos eleitores que democraticamente exerceram o seu direito cívico, contribuindo dessa forma para o aprofundamento e fortalecimento da democracia no nosso país;

- Em terceiro, não sendo este o resultado esperado nem o desejado para Os Verdes, eles reafirmam a CDU como a 3ª força política no plano autárquico, conquistando maiorias e presidências em 24 autarquias, com muitos eleitos em diversos órgãos autárquicos e reforçando-se em diferentes concelhos;

- Por último, apesar destes resultados terem ficado aquém do esperado isso não reduz o empenho e a determinação dos ecologistas no combate político e no nosso envolvimento, sério e responsável, na defesa da melhoria das condições de vida dos portugueses, tanto no plano nacional como no plano autárquico. Continuamos seriamente empenhados em assumir as responsabilidades que nos conferiram os eleitores e continuamos determinados em contribuir para desbravar o caminho de recuperação económica, social e ambiental do país.

Lisboa, 2 de outubro de 2017

A Comissão Executiva Nacional do Partido Ecologista Os Verdes