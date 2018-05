CGTP: Salário Mínimo em 650 euros

A CGTP-IN, pela voz de Arménio Carlos, no âmbito das comemorações do Dia do Trabalhador, anunciou que a luta para a subida do Salário Mínimo Nacional em 2019 vai ser pelos 650 euros.

Na sua intervenção final, o secretário-geral da CGTP-IN afirmou que a luta dos trabalhadores para a subida do Salário Mínimo Nacional em 2019 vai ser em torno de 650 euros.

A proposta contrasta com a do PS, que já anunciou pretender subir o salário mínimo em 2019 mas que não deve passar dos 600 euros, mais 20 que o actual salário de 580 euros, introduzido no início do ano.

Uma proposta superior da CGTP-IN já era esperada, depois das afirmações recentes de Arménio Carlos de que «os 600 euros, neste momento, são profundamente insuficientes». Sobretudo tendo em conta o aumento do volume de negócios do tecido empresarial português e a actual «boa situação económica» para se ir «mais longe».

«O Salário Mínimo Nacional ilíquido é de 580 euros e aquilo que está previsto é 600 euros em Janeiro do próximo ano. Fizemos as contas e isto dá uma actualização salarial de 67 cêntimos por dia», reiterou.

https://www.abrilabril.pt/trabalho/cgtp-salario-minimo-em-650-euros