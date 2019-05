Brigada do Mar limpa 45 kms de praia na costa alentejana

A Brigada do Mar, associação ambiental que descontamina e limpa praias, organiza uma grande acção de limpeza de 1 a 18 de Maio, entre Melides e Tróia. Numa extensão de 45 quilómetros de costa, mais de 300 voluntários vão retirar do areal lixo marinho e resíduos perigosos, encaminhando-os para o circuito de reciclagem e tratamento.

Esta grande acção anual é organizada pela Brigada do Mar há onze anos e tem como objectivos a recuperação do sistema dunar e a protecção da orla costeira. Sob o lema "indignação com acção", a associação já limpou em Portugal mais de 600 km lineares de costa, retirou mais de 550 toneladas de lixo do areal e com ela colaboraram mais de mais de 6000 voluntários, em mais de 200 dias efectivos de iniciativas de limpeza e sensibilização.

A acção pode ser acompanhada diariamente em https://www.facebook.com/pg/brigadadomar/

Programa da 11ª Edição - Limpeza de Praias da Costa de Grândola - 2019

1 a 3 - Preparação e recolha de grandes volumes

4 a 12 de maio: limpeza das praias da costa de Grândola (45 quilómetros)

13 a 17 de maio: triagem do lixo recolhido

18 de maio - (11h às 16h): divulgação de resultados, apresentação de documento de recomendações, networking e debates informais.

Sobre a Brigada do Mar

A Brigada do Mar é uma associação de voluntários que desde 2009 desenvolve acções de protecção da biodiversidade e de intervenção ambiental, com especial foco na descontaminação e limpeza de praias da orla marítima portuguesa fora das áreas concessionadas.

Este projecto recolhe ainda resíduos perigosos, tais como: comprimidos, electrodomésticos em decomposição, líquidos corrosivos, bidões de óleo, material sanitário, seringas e cadáveres de animais que põem em causa a saúde pública.



Desde 2014 que as acções promovidas pela Brigada do Mar têm o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.