II Conferência Internacional Ativismos em África

Dinâmicas de Transformação Social no Continente Africano: Tendências e Perspectivas

Bissau, Complexo Escolar 14 de Novembro

25, 26 e 27 de fevereiro de 2019

Dando continuidade à sua primeira edição, o Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral (Guiné Bissau), em parceria com o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL (Portugal), promove a II Conferência Internacional Ativismos em África, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro 2019, com o objetivo de dar seguimento à reflexão em torno dos movimentos sociais que atuam no continente africano. Desta forma, o comprometimento da Academia em refletir sobre estes movimentos para além de meros objetos de estudo, impõe a necessidade de reunir investigadores e ativistas para, uma vez mais, se debater as dinâmicas de transformação social do continente. Este debate procura criar sinergias entre ativistas e académicos, em um intercâmbio igualitário de conhecimentos e saberes que permitem o arejamento da reflexão científica e da atuação dos movimentos.

Deste modo, a II Conferência Internacional "Ativismos em África" propõe-se a debater o tema "Dinâmicas de Transformação Social do Continente Africano: Tendências e Perspectivas". Esta segunda conferência procura, assim, pensar criticamente o espaço público africano enquanto arena de atuação dos movimentos sociais, no qual existem forças de tensão entre os seus múltiplos atores (movimentos de ativismo laicos e religiosos, atores estatais e não-estatais) e os avanços e recuos que se alternam fruto das mudanças de conjuntura local e global.

O evento decorrerá no Complexo Escolar 14 de Novembro em Bissau e o programa incluí, além de apresentações de mais de três dezenas de comunicações dos participantes (investigadores e ativistas), 3 conferências de investigadores convidados, 4 lançamentos de livros e 3 workshops destinados a movimentos socais. A participação no evento é livre, aberta ao público em geral e não necessita de inscrição, a excepção de workshops que requerem uma inscrição prévia através do mail da conferência.

Na semana anterior à conferência, irá decorrer uma mostra de documentários sobre activismos africanos, Activisms in Docs (no Centro Cultural Português, de 18 a 22 de novembro) e um concerto de músicas de intervenção e de RAP (no Centro Franco-Bissau-Guineense, 22 de novembro).

Enviamos o programa do evento em anexo e convidamos a visitar o site da conferência para mais informações:https://activismsinafrica.wordpress.com/

Organização

Centro de Estudos Sociais Amílcar Cabral (CESAC/Guiné Bissau)

Centro de Estudos Internacionais (CEI-IUL/Portugal)