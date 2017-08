Guiné-Bissau: Projeto de monitorização dos recursos naturais

Projeto de monitorização dos recursos naturais apresenta aos deputados a situação da exploração de recursos naturais

Foto: Miguel de Barros

Bissau, 31 de Junho de 2017

No quadro das atividades do projeto ´´Gestão Transparente de Recursos Sustentáveis´´, gerido pela Tiniguena e financiado pela UE, esta ONG realiza, amanhã, um encontro entre as OSC e os deputados da Rede Parlamentar para o Meio Ambiente, a fim de apresentar as sínteses das problemáticas que os consultores diagnosticaram em 2016 nos sectores das pescas, minas e florestas, particularmente sobre »A situação da gestão, prospeção e exploração dos recursos naturais e as lacunas jurídicas existentes».

O encontro entre as Organizações da Sociedade Civil e os deputados da Rede Parlamentar terá como agenda de trabalho, os seguintes sub-temas: Abordagem de assuntos relevantes dasconclusões sobre a situação de prospeção e exploração das minas e pedreiras na Guiné-Bissau; das conclusões sobre a situação de exploração das pescas na Guiné-Bissau; dasconclusões sobre a situação de gestão e exploração das florestas na Guiné-Bissau, as lacunas jurídicas existentes.

O referido encontro de trabalho enquadra-se nas actividades de disseminação dos resultados dos diagnósticos, pretendendo focalizar as atenções dos deputados sobre os aspectos mais ligados ao seu papel de legisladores e de fiscalizadores da ação governativa. Desta forma, o encontro irá permitir aos deputados maior acesso às informações actualizadas sobre os procedimentos e práticas que decorrem da gestão, prospeção e exploração dos recursos naturais e, com isso, exercer influências, no sentido de manterem-se atentos aos atos de envolvimento directo ou indirecto do Estado, das empresas privadas nacionais e estrangeiras e dos cidadãos na exploração exagerada dos RN que ponha em causa o desenvolvimento equilibrado do pais e o bem-estar das populações.

Este projeto é implementado pela ONG Tiniguena

Este projecto é financiado pela União Europeia

Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau