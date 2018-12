Manuela d´Ávila anuncia projetos para 2019

Candidata a vice na chapa presidencial liderada por Fernando Haddad lança instituto e canal no Youtube.

A deputada estadual Manuela D'Ávila (PCdoB-RS), que foi candidata a vice na chapa presidencial liderada por Fernando Hadadd, anunciou que já tem projetos para 2019. Além da criação de conteúdos de combate às notícias falsas, que abastecerão um canal no Youtube, ela anuncia um instituto para criar um movimento de "resistência e combate à onda conservadora que toma conta do país".



A iniciativa foi batizada de (R)exista. "O conteúdo do meu canal no youtube é gratuito. Fazer os vídeos legais que vocês costumam assistir não é fácil. Com a ajuda de vocês poderei manter a equipe de produção e disponibilizar com frequência novos vídeos", explica a deputada, em texto publicado na página do projeto.



Manuela convida apoiadores a fazerem doações, que partem da quantia de R$ 5. Até agora, o site informa que foram arrecadados R$ 879. O dinheiro servirá, segundo ela, para a produção de conteúdos novos. "Se o nosso conteúdo toca você, te inspira ou te ajuda de alguma forma, me ajude a dar continuidade a tudo isso", informa.



Na página, Manuela também afirma que foi vítima de ataques de ódio nas redes sociais durante a campanha eleitoral, quando concorreu à vice-presidência na chapa de Fernando Haddad. Por isso, diz ela, que a manutenção da rede de conscientização segue sendo importante. "Como vocês viram de perto, fui um dos principais alvos dessa intolerância. Mas resistimos! Travamos juntos a boa luta contra o ódio e o conservadorismo e seguiremos travando", afirma.

http://www.vermelho.org.br/noticia/317792-1