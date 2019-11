Nova Comarca: Juiz do Toque de Acolher agora está em Entre Rios



Já está respondendo pela Comarca de Entre Rios, que se localiza a 130 km de Salvador, capital baiana, o dinâmico juiz José Brandão Netto, responsável por adotar a medida protetiva do Toque de Acolher, de forma pioneira na Bahia. Após passar quatro anos em Cícero Dantas, o magistrado chega ao novo endereço Judiciário com vários planos para as Varas da Infância e Juventude e também a Criminal.



Netto nos adiantou que a medida protetiva do Toque de Acolher poderá ser implantada em Entre Rios, mas ele também ressalta que o Toque de Estudo e Disciplina tem muita relevância para o bom andamento de uma cidade, uma vez que a portaria foi criada para combater evasão escolar. “Lugar de criança é na escola e o pai tem obrigação de matriculá-la, caso contrário configura-se crime de abandono intelectual”, pontuou.



O polêmico magistrado por onde passa deixa registros da sua competência, pois no município de Santo Estevão ele adotou o Toque de Acolher que proibia menores de andar nas ruas em horários determinados pela portaria, ele também mandou prender uma mãe por crime de abandono intelectual, uma vez que ela não matriculou a filha.



Sempre procurou parcerias com as autoridades de onde passou, pois em Santo Estevão, ele também trabalhou em conjunto com a Secretaria de Educação, pedindo para que o enviassem toda lista de alunos em situação de evasão escolar.



Ao deixar uma Comarca, o juiz Brandão desperta sentimento de saudades por parte dos jurisdicionados. O que assegura tal afirmativa são os abaixo-assinados iniciados nas cidades de Maracás e Santo Estevão, um total de dez mil assinaturas, que simboliza a admiração que a população tem pelo seu trabalho.

(Clécia Rocha)