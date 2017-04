O Brasil e a sempiterna busca de seu futuro

O Brasil, impulsionado pela Operação Lava Jato e pela massiva ação popular, experimenta um período de largas transformações em sua vida político-administrativa. O resultado maior de tal mudança é o aprimoramento de sua vida democrática e um salutar e de há muito necessário combate à corrupção e aprimoramento, ainda em seu início, da vida administrativa governamental.

Iraci del Nero da Costa *

Não obstante, como sabido, muitos analistas políticos tomam tal momento como caótico e expressam temor, a nosso juízo descabido, com respeito a um eventual avanço indesejado do populismo vulgar e penetrado profundamente pelas posturas da direita.

É verdade que se nota a presença de tal caráter populista, mas, segundo pensamos, trata-se, tão somente, de um acontecimento fortuito decorrente do abalo atribuível às aludidas transformações positivas que estão a se dar e pelo desencanto causado pelos fracassos impostos pelos desastrados governantes petistas, verdadeiros sacripantas que tentaram passar-se por políticos de esquerda. Tal "confusão" deverá ser dominada pela atividade popular e pelas escolhas mais equilibradas a serem efetivadas pelo corpo eleitoral da nação.

Como avançado acima, vivenciamos no Brasil uma fase de alterações positivas e desejáveis, assim, parece-nos um engano dos mais deletérios, confundir nossa situação com aquela defrontada pelos EUA com a eleição do estapafúrdio Donald Trump ou com a luta da extrema direita por sua ascensão na França.

Esses dois países foram duramente afetados pela globalização, dada a concorrência da China, pelo terrorismo do Estado Islâmico e pelo certamente desmedido movimento imigratório dos últimos tempos.

Destarte, deparam-se suas populações e seus eleitorados com fenômenos indesejados e claramente negativos, fatos estes os quais, de per si, impedem o estabelecimento de qualquer paralelo entre tais nações e o Brasil dos dias correntes.

Esperando que estas nossas opiniões correspondam à realidade e no aguardo de uma efetiva recuperação da economia brasileira continuamos a augurar os melhores votos de pleno êxito à Operação Lava Jato.

* Professor Livre-docente aposentado da Universidade de São Paulo.