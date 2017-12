Arcebispo critica fala de Temer no Natal: 'Não vive a realidade'

Em pronunciamento realizado em cadeia nacional de rádio e TV na noite deste domingo (24), véspera de Natal, o presidente Michel Temer (PMDB) afirmou que está mais barato viver no Brasil. Ele também ressaltou "conquistas" do seu governo, como a reforma trabalhista, que retirou direitos garantidos na CLT, e insistiu na reforma da Previdência, que pretende endurecer os critérios de acesso às aposentadorias.

Se o clima de festa evitou protestos ruidosos contra a fala, o emedebista não escapou das críticas bem humoradas da internet, e a hashtag #ForaTemer foi um dos destaques no Twitter durante a noite de Natal.

Agência Brasil

Na segunda-feira (25), o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, também foi duro nas críticas às declarações do presidente. "Quem diz que a vida está mais barata não vive a realidade do nosso povo. A impressão que dá é de que vive em uma outra realidade", afirmou o religioso, em entrevista à Rádio Gaúcha.

"Olhando nossa situação de Porto Alegre, o número de moradores de ruas, o número de placas de 'vende-se' e 'aluga-se', o comércio fechado, a vida parada, jovens sem perspectiva de um emprego digno (...) Certamente esse tempo de Natal precisa reacender em todos a esperança", acrescentou.

Como alternativa à crise econômica, à desigualdade e ao desemprego, Dom Jaime disse que "a Igreja sempre defendeu" que "somente com justiça social e melhor distribuição de renda é que se pode superar esta realidade".

