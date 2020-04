O Brasil frente a um futuro nebuloso

Iraci del Nero da Costa *

Em várias oportunidades Sérgio Moro deixou de exprimir-se sobre atos reprováveis da Presidência coonestando, assim, evidentes condutas errôneas e resoluções condenáveis de Jair Bolsonaro.

Embora tal maneira de agir não possa ser qualificada como criminosa, não deixa de ser inaceitável quando considerado o passado de luta contra a corrupção e arbítrio travada por S. Moro.

Presente esse meu reparo ao ex-ministro S. Moro parece-me altamente relevante seu recente depoimento sobre suas relações com o presidente da República o qual, como querem distintos analistas da mais variada ordem - inclusive juristas - teria cometido uma série de crimes e, por tal razão, oferecido elementos bastantes para justificar seu impeachment.

Evidentemente, a materialização de tal recurso extremo dependerá das análises do Supremo Tribunal Federal (STF) e das decisões a serem assumidas pelo poder Legislativo. Em face de tal possibilidade é forçoso reconhecer que a deplorável pandemia que nos assola assim como as perspectivas econômicas ora delineadas reforçam altamente um momento político dos menos recomendáveis à aplicação de uma medida tamanhamente radical.

Não obstante a ressalva acima posta, restam duas dúvidas igualmente cruciantes: 1) para o bem da República e de sua higidez - a qual queremos perpétua - não se faz obrigatória a adoção do processo de impeachment se vierem a ser comprovados os crimes presidenciais? 2) caso J. Bolsonaro venha a ser substituído - obedecidas todas as normas da Constituição - pelo vice-presidente Hamilton Mourão o Brasil e sua população não estariam a se defrontar com um ambiente socioeconômico, médico e político mais promissor e salutar do que o ora vivenciado?

A meu ver, se as respostas a essas dúvidas vierem a ser afirmativas a nação e seu povo, certamente, conhecerão um futuro dos mais árduos, porém esperançoso.

* Professor Livre-docente aposentado.

