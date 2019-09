Um vexame para o povo Brasileiro!?

*Por Paulo Vasconcelos

O papo ontem foi o discurso de Bolsonaro. Mas ao chegar em New York foi vaiado. Enquanto chefes de Estado se encontravam em jantares e assuntos diplomáticos o Mito, isolado, comia pizza com a esposa.

Num discurso, eivado de erros conceituais, atacou o socialismo, indigenas, Ongs, França, Cuba e até a ONU.

Com a intenção de usar Trump como, marketig pessoal, mostrou ao mundo o horrível retrato do seu governo. Passou 1 hora esperando Trump como um fã espera ídolo na porta do camarim e foi ignorado por seu astro. Um aperto de mão, um tapa no ombro e um simples adeus, deixando-o com cara de abestado, perdido entre as pessoas.

Muitos ficaram decepcionados com cara de trouxa, pois achavam que o "Mito" teria espaço na agenda de Trump. 17 segundos para sair do ostracismo? Esse parco momento com Trump custar-lhe-á caro pela vergonha causada a milhões de brasileiros que esperavam outra atitude. Cena deprimente!

Seus aliados já previam o vexame do discurso, pediram para ele não ir. Ficou isolado, entre os chefes de Estado. Mostrou que não passa de lacaio dos Yankees, pagando de "Soberania Nacional".

Uma bela quarta feira na Graça de Deus.

foto: Reprodução

http://www.patrialatina.com.br/um-vexame-para-o-povo-brasileiro/