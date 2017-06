Brasil: Urgente: Lula pode ser condenado sem provas!

O ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luís Inácio LULA da Silva pode ser condenado à prisão a qualquer momento por um juiz de baixa instância, mesmo após 3 anos de intensiva investigação e sem provas de qualquer crime. O processo, totalmente viciado, objetiva unicamente torna-lo inelegível para as próximas eleições.

O processo, totalmente viciado, objetiva unicamente torna-lo inelegível para as próximas eleições em 2018, pois sua reeleição é considerada garantida por seus adversários, como demonstra as recentes pesquisas de opinião.

Importante dizer que desde abril de 2016, nossa jovem democracia tem estado sob ameaça no Brasil. O PT, partido de esquerda, venceu consecutivamente todas as últimas 4 eleições presidenciais de 2002 a 2014. Na última eleição, Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente do Brasil, foi reeleita com 54 milhões de votos. O sucesso do PT nas eleições deixou os partidos da direita, centro e o establishment cada vez mais infelizes e preocupados.

Felizmente, graças aos ferozes debates e campanhas geradas pelos senadores de esquerda no congresso nacional em Brasília e a disseminação de informações pela mídia alternativa, está se tornando óbvio à maioria dos brasileiros que o impeachment covardemente armado e sem qualquer prova verídica de má condução ou crime da presidenta legítima, é de fato um golpe de estado.

A jovem democracia brasileira está pedindo ajuda. O futuro da democracia em nosso país está sob ameaça e poderosas forças corruptas estão agindo contra ela em nossa sociedade. O Brasil precisa retornar ao caminho da democracia, justiça e bem-estar social.

A intenção dessas palavras é alertar a comunidade internacional sobre as injustiças que estão ocorrendo no Brasil, um país que até a poucos meses atrás era reconhecido e premiado pelos seus programas socioeconômicos.

Nós agradeceríamos se esse texto puder ser compartilhado entre seus leitores. O mundo precisa saber a verdade. Obrigado.

26 de junho de 2017

Grupo "Todos por LULA"