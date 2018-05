Que objetivo tem a greve dos caminhoneiros?

"Veritas filia temporis"

(A Verdade é filha do tempo)

- São Tomás de Aquino

por Arialdo Pacello

Era voz harmônica entre todos os golpistas - mídia (Globo, Veja, Estadão, Jovem Pan), FIESP, Paulo Skaff, Ronaldo Caiado, empresários gananciosos, Febraban, latifundiários, passeateiros ignorantes, interesseiros e elitistas da Avenida Paulista e de todas as avenidas, com a bandeira brasileira enrolada no peito -- que tudo o que Dilma e o PT faziam estava errado.

Para tirar do poder uma mulher honesta, digna, patriota, preocupada com o destino do povo brasileiro, especialmente o mais sofrido e injustiçado, inventaram um monte de infâmias e calúnias: culpada por pedaladas fiscais; culpada pela redução do lucro da Petrobras, pela prática de preços abaixo dos exigidos pelo "Mercado"; culpada pelos assaltos à Petrobras praticados pelos criminosos de quase todos os partidos; culpada pela redução do crescimento do PIB; culpada pela corrupção no País...

Fingiram ignorar que o mundo inteiro, a partir da crise do subprime desencadeada nos EUA em 2008, por culpa exclusiva da ganância dos banqueiros, ávidos por lucro fácil, atingiu o Brasil a partir de 2010/2011, e que Dilma e seu ministro Mantega tiveram de adotar medidas anticíclicas para manter o Brasil em desenvolvimento. Para isso, adotaram a prática de desonerações, numa tentativa de fortalecer o mercado interno. Mas precisariam de uma contrapartida, com a volta, p.ex., da CPMF, que iria tributar os mais ricos, os rentistas e os especuladores. O Parlamento, a mídia e a FIESP se negaram com veemência em atender Dilma. E nada fizeram para ajudar o Brasil a superar os efeitos da crise desencadeada pelo império ianque.

Pelo contrário, todas as forças do capitalismo neoliberal selvagem que predomina no Brasil uniram-se para sabotar a presidenta honesta: (a) os grandes empresários aumentaram a sonegação levando trilhões em lucros para paraísos fiscais, e deixando de investir no Brasil; (b) A Bolsa de Valores, uma instituição que em nosso país tem fins predominantemente especulativos, passou a forçar a baixa artificial de seus índices, com o único propósito de solapar o governo; (c) a mídia, num trabalho pérfido e antipatriota, fez uma campanha suja e persistente pró-impeachment; (d) o judiciário, beneficiário de vantagens e mordomias imorais, ficou nitidamente do lado dos golpistas; (e) o Parlamento, formado com mais de 2/3 de empresários, latifundiários e falsos pastores evangélicos, com sua maioria envolvida em denúncias de corrupção, finalmente, depôs a presidenta - e colocou no poder essa quadrilha que aí está e esse bando de neoliberais que comandam a economia, a começar de Henrique Meirelles, banqueiro do Bank of Boston e titular de contas em paraísos fiscais; Pedro Parente, que só quer agradar o Mercado e os acionistas privados da Petrobras, e para isso quer que a empresa dê lucro às custas dos consumidores, e promove reajustes diários nos preços. (Jamais demonstrou preocupação com os destinos e a penúria do povo); Blairo Magi, grande latifundiário e titular de contas em offshores, é o Ministro da Agricultura...

Isso, sem falar de Geddel, Padilha, Moreira Franco, Romero Jucá, Aloysio Nunes... e outros da mesma categoria.

...E que bastaria afastar Dilma do poder, e o Brasil voltaria a crescer no dia seguinte, a corrupção desapareceria num passe de mágica, o desemprego seria reduzido drasticamente, e o país voltaria a ser a 7ª potência.

E agora, José? - Agora, diante de problemas sem fim, todo mundo quer mostrar que não tem nada com isso: nem os passeateiros, nem a FIESP, nem a Globo, nem a Veja, nem o Estadão, nem os lacaios e mercenários da Jovem Pan. Todos passaram a malhar Temer impiedosamente, ou ficaram absolutamente quietos. E vejam que ironia: hoje eu ouvi, de um venal "jornalista" da Jovem Pan, que "Pedro Parente praticou uma política errada nos preços dos combustíveis, porque só quis agradar o Mercado. E uma estatal deve se preocupar com o povo". Só agora, esse jornalista mercenário diz isso!

Ora, ora, são uns verdadeiros canalhas, mentirosos e falsos. Afinal, o fundamento principal do liberalismo clássico (hoje o neoliberalismo) é justamente o Mercado. Para o liberalismo clássico, o Mercado é soberano, o Mercado tudo decide tudo resolve. Von Mises já dizia que "o governo não deve interferir em quaisquer questões relacionadas com o modo de vida com o indivíduo, nem com regulamentações... O governo deve se preocupar apenas com a ordem pública." "Mais mercado e menos governo", repetem diariamente os neoliberais. O lucro é o que interessa.

Pena que os caminhoneiros nada conseguem fazer contra os banqueiros brasileiros, os maiores criminosos da Nação; nada conseguem fazer contra os empresários sonegadores (R$ 1,8 trilhão só nos últimos três anos); e nada conseguem fazer contra os titulares de contas secretas nos paraísos fiscais (US$ 1 trilhão, ou R$ 3,5 trilhões em depósitos, só de brasileiros).

Ressalva: para mim, os caminhoneiros estão certos em condenar essa política adotada por Parente. Mas eles só estão defendendo os seus próprios interesses, e de seus patrões. Não estão preocupados com os interesses e as agruras da comunidade.

Portanto, nada vai mudar enquanto o povo brasileiro não tiver o necessário grau de esclarecimento, de educação, de politização e de honestidade para formar um Parlamento digno, que possa representar os interesses da população e não das classes dominantes! E de eleger governos que façam valer a verdadeira democracia - que é o "governo do povo, e para o povo".