Papa envia terço a Lula, preso político há mais de dois meses

Papa enviar terço a Lula, preso político há mais de dois meses

O papa Francisco fez sua primeira manifestação explícita de apoio ao ex-presidente Lula; "O presidente recebeu o terço na sede da Polícia Federal em Curitiba", postou a equipe de Lula nas redes sociais, com uma foto de Claudio Kbene; há cerca de um mês, o pontífice condenou o golpe de maneira dura em uma missa no Vaticano; sem citar o Brasil ou o nome de Lula diretamente, fez uma descrição perfeita do que acontece no país

247 - O papa Francisco fez sua primeira manifestação explícita de apoio ao ex-presidente Lula, mantido como preso político há 67 dias. "O papa Francisco enviou um rosário ao presidente Lula, preso político há 67 dias. O presidente recebeu o terço na sede da Polícia Federal em Curitiba", postou a equipe de Lula nas redes sociais, com uma foto de Claudio Kbene.

Para Mauro Lopes, editor do 247 e criador do site teológico Caminho Pra Casa, Lula "é o maior líder político católico da história brasileira". Ele explicou que "os católicos que odeiam Lula e fazem campanha contra ele o fazem não por serem católicos, mas por serem de direita".

No dia 17 de maio, na missa em Santa Marta, que o papa preside sempre que está no Vaticano, o pontífice condenou o golpe de maneira dura. Sem citar o Brasil ou o nome de Lula diretamente, fez uma descrição perfeita do que acontece no país:

"Criam-se condições obscuras para condenar uma pessoa. A mídia começa a falar mal das pessoas, dos dirigentes, e com a calúnia e a difamação essas pessoas ficam manchadas. Depois chega a Justiça, as condena, e no final, se faz um golpe de Estado", afirmou na ocasião.

A declaração do Papa aconteceu logo depois de um encontro com uma delegação de jovens brasileiros que foram a Roma para o encontro das Scholas Ocurrentes, um projeto de educação de Francisco.

O terço é um instrumento de oração e meditação de católicos usado há 800 anos e se compõe de uma sucessão de 10 Aves-Marias entremeadas por um Pai Nosso e uma invocação à Trindade.

As comunidades eclesiais de base da Igreja foram decisivas para a formação do PT nos anos 1970/80 e o teólogo Leonardo Boff e Frei Betto são os principais conselheiros espirituais de Lula.

http://www.patrialatina.com.br/papa-enviar-terco-a-lula-preso-politico-ha-mais-de-dois-meses/

