Militante Feminista, Amyra El Khalili foi convidada do Programa Feminino Plural no dia 07 de setembro.

No dia da Independência do Brasil, um programa especial sobre feminismo, economia socioambiental e pluralidade cultural.

No feriado de 7 de setembro, "Rachel Moreno, judia - egípcia, ítalo-brasileira - psicóloga, pesquisadora e militante feminista entrevistou Amyra El Khalili, beduína palestino-brasileira, da linhagem do Shayk Muhammad al-Khalili, professora de economia socioambiental, editora das redes Movimento Mulheres pela P@Z! e Aliança RECOs - Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras, e autora do e-book Commodities ambientais em missão de paz: novo modelo econômico para a América Latina e o Caribe.

Entre os assuntos falaram sobre: o histórico da Aliança Recos; as diferenças entre commodities ambientais e convencionais; o sistema financeiro atual, interesses e cooptação de lideranças; a sustentabilidade ambiental da água e energia; as mulheres, o seu poder e hábitos de compra e como podem garantir a aquisição dos produtos mais saudáveis; a agroecologia e extensão de sua rede - da produção à distribuição e venda. Muita água rolou em 07 de setembro!

07/09/2018

Ouça o podcast em: https://www.mixcloud.com/cidadafm/07092018-amyra-el-khalili-feminino-plural/

Programa Feminino Plural

Feminino Plural, programa apresentado pela psicóloga e feminista Rachel Moreno, apresenta notícias, entrevistas e discussões sobre temas de interesse das mulheres.

Por ser a questão de gênero hoje transversal, uma vez que "lugar de mulher é onde ela quiser", a cidade, o meio ambiente, os espaços de poder, a vida cotidiana, as relações entre os gêneros, entre as raças/etnias, de classe são temas que têm sido abordados, sempre incluindo um recorte de gênero.

Vai ao ar todas as sextas-feiras, das 10 às 12 horas, na Rádio Cidadã FM 87,5, do Butantã da cidade de São Paulo.

