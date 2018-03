Mundo Surtou, que Viva a Primavera Tupiniquim!

Tenho trocado informações e ideias constantemente com contatos estrangeiros sobre últimos acontecimentos no Brasil, cujos amigos andam manifestando indignação sobre o que lhes parece inimagináveis situações ocorrendo em terras tupiniquins. O Brasil anda sendo muito mal compreendido lá fora, mesmo - há muita má vontade, talvez até inveja recheada de arrogância dos "gringos".

Edu Montesanti

"Ridículo!", "Assustador" etc vêm de mentalidades como Peter Kuznick, John Kiriakou, Noam Chomsky, Michel Chossudovsky entre outros especialistas internacionais.

O mais recente fato levado a esses seres que não entendem nada de Primavera brasileira é o fato de que "honarias" públicas à Marielle têm se dado também - e sobretudo - através de agitações de bandeiras partidárias nas ruas nacionais.

Como na última terça-feira houve tiroteio em Maryland, Estados Unidos, dei a ideia ao morador daquela cidade, o historiador Peter Kuznick, de fazer uso da liberdade democrática e sair às ruas, em homenagem às vítimas, com uma bandeira do Partido Democrata - até para comemorar/esfregar na cara do neonazista Partido Republicano, as vítimas do ataque.

Mas eles não entendem esse tipo de "ato de democrático"... O que seria uma grande inovação no estrangeiro, a ideia deste autor naufragou logo de cara!

O fato de que "professores" e "Advogados pela Democracia" (de "esquerda") terem recentemente em Campinas, berrando em nome da liberdade de expressão, expulsado a chutes e cotoveladas colegas e pais de alunos de um "debate" por discordar de suas ideias, valeu o "ridículo!" de Kiriakou.

Apenas para ficar nestas duas... "manifestações democráticas".

O que acontece é que o mundo todo está errado, é claro, e viva a Primavera brasileira! Viva a democracia tupiniquim!

Quanta vergonha...

Foto: Por John C. H. Grabill - John C. H. Grabill Collection, Library of Congress, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165124