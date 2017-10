Parada do Livro 2017

Acontece em Salvador, na Praça do Campo Grande, a quarta edição da Parada do Livro, das 9 às 16:30hs. Na Parada do Livro de 2017, há também atrações muito intessantes e já consolidas desde a 1ª Edição da Parada do Livro, no ano de 2014: Tenda dos Escritores onde poetas, romancistas, contistas, cordelistas e demais artistas da palavra apresentam trabalhos autorais e dia-logam com seus pares e com o público; contação de estórias. Confira ao final a lista de poetas já confirmados para recitar.

A Parada do Livro 2017 é uma ação de distribuição de livros desenvolvida pelo Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca - PMLLB de Salvador, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT, Secre-taria Municipal de Educação - SMED, Fundação Gregório de Matos - FGM, Secretaria Municipal da Reparação - SEMUR, Conselho Regional de Bibliote-conomia - CRB-5, Universidade do Estado da Bahia -UNEB, UNIFACS - Uni-versidade Salvador, Universidade Católica do Salvador - UCSAL, Centro Uni-versitário Jorge Amado -UNIJORGE; Instituto de Ciência da Informação - ICI/Ufba; Faculdade Social da Bahia - FSBA; SUP - Sociedade Unificadora dos Professores, e outras instituições públicas e privadas afeitas à causa do livro e da leitura.

Ressalte-se que todos os livros expostos passam por uma ação de curadoria da qual participam universitários das instituições parceiras.

Valdeck Almeida de Jesus