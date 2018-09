O Partido dos Trabalhadores alavancou o avanço da direita no Brasil

Iraci del Nero da Costa *

Segundo penso, o expressivo avanço vivenciado pela extrema direita no

Brasil com respeito às eleições que se aproximam, e personalizados pelo candidato Jair Bolsonaro, deve-se, em larga medida à ação do Partido dos

Trabalhadores (PT). Como sabido, houve, a contar do primeiro governo do presidente Luiz Inácio da Silva, uma rendição do PT aos ditames direitistas. Em seu nascedouro, o PT postou-se contra a ditadura então vigente e apoiou-se em ideais trabalhistas de esquerda, mas tão logo conseguiu chegar ao poder central da Nação, abandonou suas pretensões iniciais e curvou-se inteiramente à depravação aplicando golpes contra os interesses nacionais, depredando as empresas públicas, aparelhando o governo e entregando-se à corrupção, ao roubo e às alianças espúrias com os representantes maiores da velha oligarquia coronelística e patrimonialista. Como é do conhecimento daqueles mais bem informados, as ocorrências conhecidas como "mensalão" e "petrolão" assim como as demais ações em curso no âmbito da "Operação Lava Jato" evidenciaram de maneira insofismável o comprometimento criminoso de altos dirigentes do PT bem como de integrantes de outros partidos e de altos dirigentes empresariais.

Nos governos presididos pelos petistas não foram apresentados projetos para tornar mais progressiva a estrutura tributária (introdução de uma adequada taxação dos lucros auferidos pelos detentores de capital, das distintas alíquotas concernentes aos diversos patamares de ganhos a serem considerados pelo Imposto de Renda assim como das heranças e de quaisquer formas de legados patrimoniais ou financeiros) nem houve preocupação especial com o sistema previdenciário e as leis trabalhistas.

Tal fenômeno político mostrou-se inteiramente deletério pois desvirtuou perante os olhos da população nacional e do eleitorado brasileiro a postura que deveria ser endossada pela esquerda teoricamente sadia e efetivamente associada aos interesses da massa trabalhadora brasileira. Tenha-se presente, ademais, que tal fenômeno não foi promovido pelas forças políticas de direita, tratou-se de algo que se deu espontaneamente, muito embora tenha beneficiado largamente pensamento conservador existente entre nós, pois criou um verdadeiro ânimo, no seio do eleitorado, contra o pensamento de esquerda e o levou a aderir, sem maior reflexão, ao candidato que se apresentou como representante da postura de direita e tem defendido a aplicação de medidas que visam, por um lado, a afastar as propostas típicas da esquerda e, por outro, a afirmar o pensamento e as soluções tradicionalmente postuladas pela extrema direita sem propor soluções capazes de enfrentar as condições sociais e econômicas absolutamente confrangedoras que se abatem sobre a Nação.

* Professor Universitário aposentado.

Foto: Por derivative work: Shereth (talk)Brazil_Blank_Map.svg: Felipe Menegaz - Brazil_Blank_Map.svg, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4951048