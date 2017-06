Um falastrão no palco da justiça federal

Ao que tudo indica Joesley Batista é um contraventor de baixa extração responsável, juntamente com seu irmão, pela execução de vários delitos e ora preocupado em encontrar um meio para safar-se das penalidades que a justiça poderia impor-lhe.

Iraci del Nero da Costa *

O faz, segundo nos parece, de maneira caótica, disseminando acusações as mais variadas a inúmeros políticos, dirigentes e ex-dirigentes governamentais das mais diferentes formações e dos mais diversos partidos políticos.

Serve-se, assim, da realidade, pois a corrupção e a falta de ética mostram-se, de há muito, generalizadas no Brasil. Não obstante, é preciso verificar se as declarações de Joesley são verídicas e podem ser comprovadas, pois as contradições de suas falas lançam dúvidas sobre suas revelações, por via de regra altamente enfáticas.

De outra parte, a nosso juízo, tanto o ministro Edson Fachin como o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acataram precipitadamente, e portanto sem a devida cautela, os relatos da figura em foco. Tal fato espera-se será devidamente considerado por nosso poder Judiciário o qual tem conduzido, ainda que com alguns senões, um processo de renovação absolutamente original da vida pública brasileira.

Como evidenciado nesta nossa última afirmação a intenção desta crônica não é a de desqualificar as ações do ministro Fachin e do procurador-geral Janot, mas, sim, a de resguardá-los das críticas que lhes são dirigidas; reparos estes desenvolvidos tanto por políticos como pela imprensa falada, televisiva e escrita.

O mesmo raciocínio, como não poderia deixar de ser, deve ser aplicado com respeito ao nosso Judiciário e à tão profícua atividade do juiz Sérgio Moro e da "Operação Lava Jato"; elementos estes que - como sabido pela imensa maioria da população - não nos conduziram a uma crise - como querem alguns mal-intencionados ou desavisados - mas ao aprimoramento de nossa vivência democrática a qual está sendo elevada a um grau superior de existência, patamar este nunca antes alcançado pela nação.

* Professor Livre-docente aposentado.