CNA assinala massacre de Eldorado

A Confederação Nacional da Agricultura assinalou esta terça-feira a efeméride, em homenagem aos 19 trabalhadores do MST assassinados pela polícia a 17 de Abril de 1996, em Eldorado dos Carajás, Brasil.

O Dia Internacional da Luta Camponesa é assinalado hoje, por iniciativa da Via Campesina Internacional, organização na qual participa a CNA, em homenagem às vítimas da repressão da polícia militar que provocou a morte de 19 trabalhadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O que viria a ser conhecido como o «Massacre de Eldorado» ocorreu em Eldorado dos Carajás, no estado do Pará, Brasil, quando mais de mil trabalhadores do MST, numa marcha de protesto contra a demora da desapropriação de terras na rodovia PA-150, foram brutalmente reprimidos pela polícia militar, que disparou e matou 19 pessoas.

Em comunicado, a CNA diz que associou-se às iniciativas que hoje decorrem um pouco por todo o mundo em homenagem às vítimas, tendo ainda realizado ontem um debate, em Coimbra, com vários convidados.

No âmbito das comemorações, a CNA salienta ainda que este ano deverá ser votada no plenário das Nações Unidas a Declaração dos Direitos dos Camponeses e Camponesas, que considera ser «uma ferramenta estratégica no sistema legal internacional para a defesa dos camponeses/as de todo mundo, nomeadamente da agricultura familiar e, ao mesmo tempo, para a sustentabilidade da humanidade e do planeta».

https://www.abrilabril.pt/internacional/cna-assinala-massacre-de-eldorado

Foto: Por Marcelo Casal Jr. - Agência Brasil [1], CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6561877