Os atos corruptos de um juiz pra la de esperto

Ô país! Um juiz que espertamente (essa é a palavra) lutou todo o tempo para manter na prisão o ex-presidente Lula, disparado em todas as pesquisas de opinião como eleito no primeiro turno.

Valter Xéu*

Ô país! Um juiz que espertamente (essa é a palavra) lutou todo o tempo para manter na prisão o ex-presidente Lula, disparado em todas as pesquisas de opinião como eleito no primeiro turno. Um juiz que usou de todos os artifícios, as delações premiadas ou não, onde só ganhava tornozeleira eletrônica quem incriminasse o ex-presidente e que mesmo sem provas, os amigos do juiz no judiciário fizeram de tudo para mostrar que estavam julgando com lisura quando na verdade estava apenas fazendo parte de um jogo que começou a quatro anos atrás e ai não se pode dizer que a Procuradoria da República, e o próprio Congresso onde as ratazanas que sempre se fartam do dinheiro público assim como aquele pessoal cujo prédio tem uma estátua de uma mulher com os olhos vendados e segurando uma espada.

As patifarias, mesmo antes do Bolsonaro assumir, já estão aí em plena luz e de repente, mas que de repente, estamos a assistir um país que achávamos que estávamos a não pole position do mundo em termos de respeitabilidade e que de repente se transformou nessa porcaria que temos aí hoje. Onde um bando (essa é a palavra) se apoderou de assalto desta hoje apodrecida nação.

Os diplomatas estrangeiros lotados em Brasília estão perplexos com tudo o que está acontecendo aqui e isso são relatados em seus boletins diários enviados aos seus países de origem.

Estamos assistindo coisas imagináveis como pessoas sendo agredidas e até mesmo assassinadas pelo simples fato de se dizerem de esquerda ou simplesmente petistas, escolas invadidas, pessoal do LGBT agredidos seja lá onde estiverem e pasmem: Uma equipe dos direitos humanos ligados a OEA é ameaçada não Para por bandidos (essa é a palavra certa) plantadores de soja pelo simples fato do grupo ter ido conversar com índios da região.

O mundo está atento e perplexo com tudo isso, mas para a imunda mídia e seus asseclas, tudo está bem desde quando a grana publica continue a encher as suas robustas contas e ela continuará o trabalho de idiotizar o povo. Principalmente essa classe média que se acha elite e que tem no DNA o sangues daqueles condenados ao degredo em além mar e, que para aqui trouxeram toda espécie de desgraça principalmente essa que é endêmica em que parlamentares, membros do executivo, judiciário, ou seja, os quatro podres poderes que sempre viveram as custas do erário público.

Já o povão, esse que se dane e continua vivendo na miséria e sendo assim, mão de obra farta e barata para essa classe e poderes escravocratas.

País de merda?

Não! Não! País de podres poderes de mierda.

*Valter Xéu é jornalista, editor de Pátria Latina, Irã News e Revista Pelo Mundo