Urso de Ouro em Berlim para o filme Synonymes, filme francês do israelense  Nadav Lapid

O júri do Festival Internacional de Cinema de Berlim, composto de seis membros entre eles o realizador chileno Sebastián Lelio, presidido pela atriz francesa Juliette Binoche, concedeu o Urso de Ouro pra o filme francês Synonymes, dirigido pelo israelense Nadav Lapid. A delirante história de um israelense que se exila em Paris e decide não falar mais o hebreu.

Por Rui Martins, de Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema:

O Urso de Ouro é a história delirante de um jovem israelense que se exila em Paris e decide não falar mais o hebreu.

Foram os seguintes os prêmios, distribuídos entre os filmes que concorriam na competição internacional:

O Urso de Ouro para o filme francês Synonymes, de Ladav Lapid

O Urso de Prata, correspondente ao Prêmio do Grande Júri para o filme francês Grâce à Dieu, de François Ozon

O Urso de Prata, correspondente ao Prêmio Alfred Bauer foi para o filme alemão Systemsprenger, de Nora Fingscheidt

O Urso de Prata de Melhor Diretor foi para a cineasta Angela Schanelec, no filme alemão Eu Estava Em Casa, Mas...

O Urso de Prta de Melhor Atriz foi para Yong Mei, no filme chinês So Long, My Son, do cineasta Wang Xiaoshuai

O Urso de Prata de Melhor Ator foi para Wang Jingchun, no filme chinês So Long, My Son, do cineasta Wang Xiaoshuai

O Urso de Prata de Melhor Roteiro foi para o filme italiano Piranhas, de Claudio Giovannesi

O Urso de Prata de Melhor Contribuição Artística foi para o filme norueguês Out stealing Horses, Hans Peter Moland

CURTAS METRAGENS

Urso de Ouro para a Melhor Curta Metragem para o filme Umbra de Florian Fischer und Johannes Krell

Urso de Prata correspondente ao Prêmio do Júri para o filme Blue Boy de Manuel Abramovich

Prêmio Audi de Curta Metragem para o filme Rise da brasileira Bárbara Wagner e Benjamin de Burca

A brasileira Bárbara Wagner repartiu prêmio com Benjamin de Burca

Curta metragem indicada pelo Festival de Berlim para os Prêmios do Cinema Europeu - Suc de Síndria (Watermelon Juice) de Irene Moray

Rui Martins, de Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema.