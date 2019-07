Vídeo sobre Belo Monte é destaque no Animamundi, o maior festival de animação da América Latina

Isabel Harari

Animação "Xingu, o rio que pulsa em nós", produzida pelo ISA, denuncia os impactos da hidrelétrica sobre o rio e os povos que vivem na Volta Grande do Xingu (PA)

"Você já teve a chance de ver ao vivo a imensidão do rio Xingu?". Assim começa a animação "Xingu, o rio que pulsa em nós", um vídeo que denuncia os impactos da hidrelétrica de Belo Monte sobre o rio e os povos que vivem na Volta Grande do Xingu (PA). A animação faz parte da programação do festival Animamundi, o maior da América Latina na categoria, que começa nesta quarta (17) no Rio de Janeiro.

Mais de 300 filmes de artistas de 40 países foram selecionados para a 27ª edição do festival, que, a partir do dia 24/07, chega a São Paulo. O vídeo, produzido pelo Instituto Socioambiental (ISA) em parceria com a Associação Yudjá Miratu da Volta Grande do Xingu (Aymix) e a Universidade Federal do Pará (UFPA) faz parte da mostra competitiva do evento. [Acesse a programação completa]

Assista ao vídeo

O povo do rio: resistência e articulação

Com o barramento definitivo do Xingu em 2015, a quantidade, velocidade e nível da água na região não derivam mais do fluxo natural do rio, mas sim da concessionária da usina de Belo Monte: a Norte Energia. Por meio do chamado "Hidrograma de Consenso", a empresa vai controlar o volume de água que passará pelas comportas da usina, descendo pela Volta Grande do Xingu.

Os Juruna (Yudjá) vivem na Terra Indígena Paquiçamba e são conhecidos como "o povo do rio". Eles monitoram atentamente a região desde 2013 e alertam para os riscos dessa mudança: o desaparecimento de espécies de plantas e animais, algumas delas endêmicas, e as consequências para a sobrevivência de seu povo. [Saiba mais]

Os indígenas já comprovaram que o hidrograma proposto é insuficiente para manter a vida na região e exigem que seja revisto. O resultado do estudo está presente no livro "Xingu, o rio que pulsa em nós", lançado em agosto de 2018 no no XVI Congresso da Sociedade Internacional de Etnobiologia, realizado em Belém, e no vídeo de animação que leva o mesmo nome.

Onde e quando assistir

Rio de Janeiro

Qua, 17/07, 17:00 Estação Net Botafogo 2

Qui, 18:00, 16:00 Estação Net Botafogo 3

Sex, 19/07, 17:30 CCBB RJ / Cinema I

Sab, 20/07, 16:00 CCBB RJ / Cinema II

São Paulo programação ainda não disponível.

https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/video-sobre-belo-monte-e-destaque-no-animamundi-o-maior-festival-de-animacao-da-america-latina