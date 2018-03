Lula, pelo mundo afora, recebeu honrarias ; na justiça brasileira pós-golpe, condenação

por Fernando Soares Campos

Lula já está condenado, mas seus algozes somente o prenderão se tiveram a garantia dos EUA de que a comunidade internacional que o premiou ou o distinguiu com honrarias, nos últimos anos, não vai se levantar contra a farsa da sua condenação sem crime (isso mesmo: "condenação sem crime", não é nem mesmo condenação sem prova; mas, sem crime) e exigir que seus países boicotem o Brasil, seja nas relações comerciais ou de intercâmbios nas diversas áreas de interesses mútuos entre as nações.



Pois bem (bem mal), prendam Lula e peçam a todos que lhe concederam prêmios e honrarias, nos âmbitos interno e internacional, que os cancele, que exijam a devolução das medalhas e diplomas.



Creio que nenhuma instituição o fará, afinal, Lula NÃO foi contemplado com o prêmio "Faz Diferença" de "Personalidade do Ano", concedido pelas Organizações Globo. É bem provável que, se lhe tivessem oferecido tal distinção, "Lulinha Paz e Amor" teria aceitado. Agora os filhos de Roberto Marinho estariam cancelando a outorga e até exigindo que devolvesse aquele trambolho que chamam de troféu. Aquele que a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu; também conferido ao ex-ministro-presidente do STF Joaquim Barbosa e ao juiz Sérgio Fernando Moro, da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba-PR.



LISTA DE PRÊMIOS E HONRARIAS CONCEDIDOS A LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Grã-Cruz das Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Naval e Ordem do Mérito Aeronáutico, perpetuamente. Como Grão-Mestre destas ordens militares, automaticamente é condecorado com a Grã-Cruz.

Grão-Colar da Ordem do Cruzeiro do Sul e da Ordem do Rio Branco. Como Grão-Mestre destas ordens, automaticamente é condecorado com o mais alto grau das mesmas, de forma perpétua.

Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito. Como grão-mestre desta ordem, é automaticamente condecorado com o mais alto grau da mesma, de forma perpétua.

Grã-Cruz da Ordem do Mérito Judiciário Militar.



Grã-Cruz da Ordem da Águia Asteca (México).

Grã-Cruz da Ordem Amílcar Cabral (Cabo Verde).

Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada (Portugal).

Grã-Cruz da Ordem da Estrela Equatorial (Gabão).

Grã-Cruz de Cavaleiro da Ordem do Banho (Reino Unido).

Grã-Cruz da Ordem de Omar Torrijos (Panamá).

Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito (Argélia).

Grande-Colar da Ordem da Liberdade (Portugal).

Grã-Cruz da Ordem de Boyacá (Colômbia).

Grão-Colar da Ordem Marechal Francisco Solano López (Paraguai).

Grão-Colar da Medalha da Inconfidência (Minas Gerais).

Grã-Cruz da Ordem do Mérito Aperipê (Sergipe).

Grã-Cruz com diamantes da Ordem do Sol do Peru (Peru).

Medalha do Mérito Marechal Floriano Peixoto (Alagoas).

Medalha do Mérito 25 de Janeiro (São Paulo).

Medalha do Mérito Industrial do Brasil (Associação Brasileira de Indústria e Comércio).

Prêmio Príncipe de Astúrias (Espanha).

Prêmio Amigo do Livro, da Câmara Brasileira do Livro.

Prêmio Internacional Don Quixote de la Mancha (Espanha).

Medalha de Ouro "Aliança Internacional Contra a Fome", do Fundo das Nações Unidas contra a Fome.

Prêmio pela paz Félix Houphouët-Boigny da UNESCO, 2008.

Estadista Global entregue pelo Fórum Econômico Mundial em sua edição 2010, ocorrida em Davos - Suíça.

Prêmio L 'homme de l 'année (Homem do Ano), entregue pelo jornal Le Monde (França), edição 2009.

Prêmio Personalidade do Ano de 2009, entregue pelo jornal El País (Espanha).

Prêmio Mikhail Gorbachev ( Moscou, 10 mar 2011 (EFE).- O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vocalista do U2, Bono, e o cineasta americano Steven Spielberg, são alguns dos nove homenageados com o Prêmio Mikhail Gorbachev em sua primeira edição, conforme anunciou nesta quinta-feira o último dirigente soviético.-- Extraído do GGN, SEX, 11/03/2011)

Prêmio Chatham House 2009 do Reino Unido pela a atuação de Lula na América Latina.

Prêmio Norte-Sul do Conselho da Europa.



XXIV Prêmio Internacional Catalunha pelas políticas sociais e econômicas em seu mandato de Presidente do Brasil.



Ordem Nacional da República Benin, a mais alta condecoração beninense, na cidade de Cotonou.

(Relação extraída da Wikipédia)

Títulos de Doutor Honoris Causa concedidos a Lula:



Ano.........................Instituição.......................



2017 - Universidade Federal do Piauí (Brasil)



2017 - Universidade Estadual de Alagoas (Brasil)



2017 - Universidade Federal de Sergipe (Brasil)



2015 - Universidade Nacional de La Matanza (Argentina)



2015 - Universidade Metropolitana para a Educação e o Trabalho (Argentina)



2014 - Universidade de Aquino (Bolívia)



2014 - Universidade de Salamanca (Espanha)



2013 - Universidade Federal do ABC (Brasil)



2013 - Universidade de Buenos Aires (Argentina)



2013 - Universidade Andina Simón Bolívar (Equador)



2013 - Escola Politécnica do Litoral (Equador)



2013 - Universidade Nacional Maior de São Marcos (Peru)



2013 - Universidade de Cuyo (Argentina)



2013 - Universidade San Juan (Argentina)



2013 - Universidade de Córdoba (Argentina)



2013 - Universidade de La Plata (Argentina)



2013 - Universidade Três de Fevereiro (Argentina)



2013 - Universidade de Lanús (Argentina)



2013 - Universidade de San Martín (Argentina)



2013 - Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Argentina)



2013 - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil)



2012 - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)



2012 - Universidade Federal Fluminense (Brasil)



2012 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil)



2012 - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Brasil)



2012 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Brasil)



2011 - Universidade de Pernambuco (Brasil)



2011 - Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)



2011 - Universidade Federal Rural de Pernambuco (Brasil)



2011 - Instituto de Estudos Políticos de Paris (França)



2011 - Universidade Federal da Bahia (Brasil)



2011 - Universidade de Coimbra (Portugal)



2011 - Universidade Federal de Viçosa (Brasil)

Fonte: Instituto Lula

"Honoris causa, abreviado como h.c., é uma locução latina (em português: "por causa de honra") usada em títulos honoríficos concedidos por universidades a pessoas eminentes, que não necessariamente sejam portadoras de um diploma universitário mas que se tenham destacado em determinada área (artes, ciências, filosofia, letras, promoção da paz, de causas humanitárias etc.), por sua boa reputação, virtude, mérito ou ações de serviço que transcendam famílias, pessoas ou instituições.

Algumas dessas universidades nacionais e internacionais fizeram convites para que o então presidente recebesse a honraria. Lula recusou todos os títulos honoris causa enquanto ocupou a cadeira de chefe do Estado brasileiro, passando a aceitá-los apenas após deixar o cargo.