Leve para casa sabores e saberes da floresta

De cara nova, a loja virtual do ISA incorpora novos produtos ao seu cardápio em um movimento de valorizar a arte, a cultura e os conhecimentos de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Confira!

Totalmente reformulada desde o layout até a navegação, a loja virtual que o ISA acaba de lançar oferece novidades em seu cardápio. Além de livros, mapas, ecobags, CDs e a Pimenta Baniwa, novos produtos da floresta agora ganham espaço. Lá estão o Mel dos índios do Xingu, o Óleo de Pequi do povo Kisêdjê do Xingu, os cogumelos Yanomami e Castanha do Pará dos ribeirinhos da Terra do Meio (PA), entre outros.

Assim, a loja torna-se uma ferramenta essencial para a valorização dos produtos da floresta e geração de renda para as comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Detalhe importante: toda a renda resultante das vendas na loja é revertida aos nossos parceiros locais. Isso mesmo, o lucro do ISA com a venda desses produtos é zero. O objetivo é fortalecer as cadeias produtivas das comunidades, como um "atalho virtual" que aproxima os moradores das grandes cidades brasileiras dos povos da floresta. Reforçamos a ideia de que floresta e gente caminham juntos e, dessa forma, damos nossa contribuição para que as comunidades tenham autonomia e protagonismo, e vejam suas culturas, tempos de produção e distribuição respeitados e valorizados.

A visão predominante no Brasil de que floresta e gente são antagônicos, que "mato" é para ser derrubado, que terreno "limpo" não pode ter árvore em pé é arcaica. Foi por conta dessa visão estreita, limitada, que se destruiu mais de 90% da Mata Atlântica e quase 20% da Amazônia brasileira ao longo dos séculos, isso para citar apenas dois dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta.

O Instituto Socioambiental (ISA) pensa diferente, acredita que a floresta e suas gentes são riquezas que o Brasil precisa descobrir e valorizar. Para isso, vem promovendo produtos da floresta por meio de parcerias com indígenas, extrativistas e quilombolas na conexão com mercados e consumidores, no desenvolvimento de tecnologias para produção e no fortalecimento das diferentes formas de organização local. Um bom exemplo, são os produtos da floresta que desde março estão sendo vendidos no box Amazônia e Mata Atlântica no Mercado de Pinheiros em São Paulo. Agora, sua comercialização na nova loja virtual do ISA vai facilitar a vida de quem quer adquirir esses produtos mas mora fora de São Paulo, ou quer ter a comodidade de comprar pela internet, de casa, de qualquer lugar onde estiver, e de forma segura e confiável.



