Deputado Valmir inclui ex-presidente em seu nome e diz que o Brasil agora "tem milhões de Lulas"

O deputado Federal Valmir Assunção (PT-BA) aderiu à campanha nacional e mudou seu nome nos informes e no plenário da Câmara Federal incluindo o do ex-presidente Lula. Em ofício encaminhado à presidência da Casa, o parlamentar petista ratificou a mudança e passou a ser identificado como 'Valmir LULAssunção'. Nesta quarta-feira (11), Valmir comentou o assunto e voltou a relatar a preocupação do PT com a saúde e a segurança do ex-presidente da República.

"Todos os parlamentares petistas mudaram seus nomes, nas redes sociais os militantes também fazem isso. Aderi! Somos milhares e não vamos descansar enquanto o presidente não estiver livre", afirma o parlamentar baiano. Para Assunção, a luta segue nas ruas e em todos os locais de poder do país em mobilização a favor da democracia e contra a prisão, considerada por ele como ilegal.

"Não vamos descansar para garantir a integridade física e moral de Lula. Vamos defender o melhor presidente que esse país já viu. Que tirou o Brasil da linha da miséria e do mapa da fome. O presidente que mais criou universidades federais e institutos de ensino. A luta é para continuar nas ruas para garantir a vontade popular. Lula hoje é um preso político por ter condições de vencer uma eleição no voto direto, coisa que a direita não tem capacidade", completa Valmir.

