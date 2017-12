"Os golpistas produzirão a maior onda de miséria que o Brasil já viu"

O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, alertou no último sábado (09) que os que derrubaram a presidente Dilma Rousseff em 2016 estão implementando uma política que causará a maior crise social da história do Brasil.

"Os golpistas estão produzindo, e produzirão ainda mais, a maior crise social, a maior onda de miséria que o Brasil já viu até hoje", avisou o dirigente partidário, durante palestra em São Paulo.

Segundo ele, "os planos da direita para o Brasil são altamente destrutivos". "Eles [os representantes da direita] querem acabar com o ensino superior público, com a maior parte do ensino médio público, todos os serviços sociais etc."

Pimenta citou como exemplo o índice de desemprego, que ultrapassou os 12% (mais de 12 milhões de pessoas), os vários cortes nos serviços públicos, os ataques à aposentadoria e aos direitos trabalhistas. "Essa é uma política para criar, em uma escala sem precedentes, miséria na população", afirmou.

"Uma parte da burguesia está com medo da perda de autoridade devido aos escândalos de corrupção e também teme uma explosão popular pela combinação da miséria por um lado e da perda de autoridade do regime político por outro. Essa combinação tem um resultado explosivo", analisou.

Conforme sua avaliação, está sendo tramada uma operação para colocar no governo pessoas que não têm nenhum apoio popular e estão contra os anseios da população, a fim de colocar em prática planos extremamente destrutivos contra o povo, "o que eles [o governo atual] não estão conseguindo fazer neste momento".

"O desafio dos golpistas para o próximo período é reorganizar o regime político para poder colocar em prática o ataque que eles planejaram contra a população brasileira", disse Rui. E advertiu: "daí vem a alternativa de um golpe militar."

Pravda.Ru