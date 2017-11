Nota de pesar pelo falecimento de Moniz Bandeira

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) vem a público manifestar o seu pesar pelo falecimento de Luiz Alberto Vianna Moniz Bandeira.

Personalidade progressista, sempre esteve comprometido com o desenvolvimento das lutas populares, antimonopolistas e anti-imperialistas, desde sua juventude até os dias de hoje. Intelectual de destaque, produziu um conjunto de obras que tem contribuído, de forma relevante, para a compreensão de diversos aspectos da história contemporânea do Brasil e do mundo, assim como da dinâmica das relações internacionais.

Em toda a sua vida e obra sempre adotou um firme posicionamento ao lado das correntes mais avançadas, nos âmbitos do pensamento e da ação, jamais transigindo com a reação, o atraso e o obscurantismo, tanto no plano nacional quanto no internacional.

Os comunistas brasileiros transmitem à família e amigos do Professor Moniz Bandeira as suas mais sinceras condolências.