O novo livro de contos do escritor Fernando Soares Campos, "Fronteiras da Realidade - contos para meditar e rir... ou chorar", pela Chiado Editora, atualmente a maior editora de língua portuguesa em todo o mundo, deverá sair da gráfica na segunda quinzena de maio. A partir de então, será distribuído para as melhores livrarias do Brasil e de Portugal (sede da editora) e estará disponível para venda nas lojas físicas e plataformas de venda online. Será também publicado em eBook para além do site da Chiado Editora, na Apple iBookstore, Barnes & Noble, Sony, Kobo, Diesel ebook Store e Baker & Taylor.

O conjunto da obra traz histórias curtas e outras nem tanto, todas desenvolvidas com criatividade. São instigantes enredos, cujos meandros seduz o leitor, de tal forma que este, tomado por profundo interesse, sente-se impossibilitado de interromper a leitura antes do desfecho de cada conto. Os diálogos e narrativas podem despertar-lhe variadas reações afetivas, fazendo-o experimentar manifestações emotivas que vão do riso comedido a um incontrolável gargalhar, afastando de si possíveis preocupações incômodas. Mas também, em muitos casos, estimulam os fatores cognitivos, aguçando sua atenção, ampliando-lhe a percepção de elementos periféricos aos personagens centrais e estimulando a sua própria imaginação. Entretanto, o leitor não está isento de ser acometido de certo abatimento moral, até mesmo obrigando-se a interagir com alguns personagens, seja reprovando seus atos ou, pelo contrário, sentindo suas dores e sofrimentos, vivenciando verdadeiros estados empáticos com aqueles reais seres fictícios, que podem estar além das Fronteiras da Realidade, mas sempre sob verossimilhança facilmente identificável, pois, para o autor, no Universo só existe uma impossibilidade: o nada.

Dados biográficos do autor

Fernando Soares Campos nasceu em 1949, em Santana do Ipanema (AL), conhecida como "A Cidade dos Escritores", berço do contista Breno Accioly (1921-1966). Seus primeiros estudos se realizaram em sua terra natal. Aos 17 anos ingressou na Marinha de Guerra, permanecendo nessa instituição até 1973, tendo se especializado em atividades submarinas, esteve lotado em um submarino de combate.



Participou do Concurso Literário do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro - Servidor das Letras - nos anos de 2001/02, concorrendo nas categorias conto e crônica. Estes trabalhos foram publicados em livros editados pela FESP-RJ, os quais reúnem os textos premiados nas duas versões do referido concurso.

Realizou, em Recife, no ano de 1988, trabalho de pesquisa qualitativa sobre movimentos migratórios internos, um projeto financiado pela Universidade de Amsterdam, tendo como orientador o holandês Willem Assis, professor daquela instituição de ensino superior. Também na capital pernambucana, entre 1988 e 1990, coordenou um grupo de cultura popular dedicado às artes cênicas e danças folclóricas.

Em 2005, foi convidado a participar de livro de diversos autores, organizado pela Profª. Maria Helena Zamora, doutora em Psicologia, da Pontifícia Universidade Católica (PUC/Rio). O livro, intitulado "Para Além das Grades - Elementos para a transformação do sistema socioeducativo", foi um projeto financiado pela Editora PUC-Rio em parceria com Edições Loyola. O estudo de caso assinado por Fernando Soares Campos intitula-se: "Adolescentes Infratores Acautelados - Uma Caricatura dos Sistemas Penitenciários". Esta obra tornou-se referência para estudos e pesquisas no campo das atividades socioeducativas voltadas para adolescentes em conflito com a lei.

Colaborou para diversos sites jornalísticos, com maior frequência para o Observatório da Imprensa, o diário espanhol La Insignia e a revista digital NovaE. Atualmente se mantém como assíduo colaborador do Portal Pravda, versão em português, atualiza página pessoal no Portal Luis Nassif e site Para Ler e Pensar, dedicado à literatura.