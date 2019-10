A Era da Mediocridade no Brasil

Ignorante ativista e parlamentar que arrasta consigo milhões de cérebros lavados, Kim Kataguiri enalteceu no último discurso na Câmara dos Deputados um dos maiores exemplos de Estado de Bem-Estar Social da história do Planeta: a Dinamarca. A "gafe" do patético caçador de esquerdistas passou desapercebida, antes de tudo a si mesmo, devido à notável ignorância que esbanja o adorado rapaz da grande midia tupiniquim

Edu Montesanti

O pronunciamento do deputado federal Kim Kataguiri na Câmara em Brasilia, no ultimo dia 9, revela uma vez mais a era da imbecilização coletiva mais grave da história do Brasil.

O caçador de comunistas que esta liderando o rebaixamento do Brasil a uma situação sem precedentes, em inúmeros casos impossivel de se dialogar até com a propria familia sobre politica, sofre de esquizofrenia cronica contra qualquer coisa que cheire a politicas sociais - histérico neste quesito como grande parte da sociedade tupiniquim, aliás, especialmente classes média e alta cheias de fobias, e pouquissimo conteúdo.

Chegando ao cúmulo da imbecilidade de, nas últimas eleicoes presidenciais dos Estados Unidos que tanto veneram, tachar nada menos que Hillary Clinton de... esquerdista (!).

Imaginar que na ditadura capital-bipartidista estadunisende possa existir um candidato realmente de esquerda, já é algo bastante suspeito, especialmente nos tempos atuais; ir além disso para situar Hillary no espectro politico à esquerda, só pode partir de um sujeito mal-intencionado ou profundamente ignorante - ou as duas coisas, como é indubitavelmente o caso do reaça incauto em questão, a figura do perfeito idiota que coordena o obscuro Movimento Brasil Livre (MBL).

Gente totalmente dessituada, fazendo uso da precária retórica como papel higiênico, diante de uma sociedade brazuca completamente perdida.

Pois no discurso do dia 9 na Capital Federal brasileira, o tal deputado deu mais um grande bom dia a cavalo: exaltou uma das sociais-democracias mais avançadas do mundo, a Dinamarca. Não mencionou Paraguai nem Colômbia, capitalistas e satélites dos Estados Unidos, nem a Etiopia cujo primeiro-ministro, fantoche neoliberal, Kataguiri tanto elogia por ter ganho o último Prêmio Nobel da Paz (sob aplauso concordante da plateia virtual do MBL, outros milhoes de idiotas que ignoram uma virgula que seja da biografia de Abiy Ahmed, seguramente incapazes de localizar o território etíope no mapa. Não! O enaltecimento, como padrão a ser seguido, foi a esquerdista e mundialmente admirável Dinamarca!

Um aloprado que arrasta consigo milhões de outros cérebros lavados que passam a vida repetindo estupidez sobretudo nas redes sociais, morrendo de rir de videochacotas que pretendem ser, em muitos casos, didáticos.

Condenando o aumento do salario minimo no Brasil, manipulando e invertendo completamente o cenário com sua arte da persuasao mais vagabunda, o deputado comparou nosso Pais (atualmente vivendo este caos por obra e graca de gente como ele mesmo que prometia solução através de grande parte do que esta ai) com os nórdicos: "Na Dinamarca, nem salário minimo existe".

Alguém precisa avisar mais esse polico imbecil e profundamente mal-informado e ignorante que não apenas a esquerda retornou ao poder em junho deste ano no avançadissimo pais nórdico, como a Dinamarca possui vasta história de politicas voltadas ao Estado de Bem-Estar Social. Algo que essa cambada tanto condena, demonizando-as junto de seus adeptos, com muita persuasao e noticias falsas - além das chacotinhas, peculiares dos patetas do MBL e que o público brazuca, às multidoes, tanto adora assistir e se divertir!

Por exemplo, para não se extender muito, a Dinamarca é um dos paises historicamente com menor taxa de desemprego da Europa, além de ter superado as crises internacionais das ultimas decadas e tudo isso com um importante detalhe: sem abrir mão de seu sistema de Bem-Estar Social (enchamos a boca: politicas de esquerda). Sobre isto, leia The foundation for the Danish Welfare State, Denmark: A Case Study in Social Democracy, Welfare state (1915-2000), e Social Class, Social Democracy, and the State: Party Policy and Party Decomposition in Denmark and Sweden.

E como sempre, vale também apontar, Kataguiri utilizou os Estados Unidos como um dos modelos. Pois o estúpido da vez à direita não leva em consideraçã que aquele pais providenciou no século 18 o que esses idiotas tanto berram contra: eficiente reforma agrária, propiciando igualdade social e permitindo, exatamente, determinados números e fatos enaltecidos por esses "pagadores de mico", para usar um termo mais ao nivel desses incautos irregeneravelmente perdidos.

Pois a ampla reforma agrária dos "States", assim como o vertiginoso aumento da pobreza avdindo da liberalizacao economica alavancada especialmente nos anos de Reagan e continuada por Bush pai, tais bibelos nunca observam nesses lixos que o Brasil anda qualificando de... "analises" (Hare Krishna!). E agora, para piorar nossa situação, de "pronunciamentos parlamentares". Quanta desgraça!

E o que salvou os Estados Unidos, outra vez tomados como exemplo pelo parlamentar em questao no discurso do dia 9, do desastre do liberalismo economico (de direita), foi tambem a forte social-democracia (de esquerda) colocada em pratica por Franklin Delano Roosevelt no inicio dos anos de 1930. Politica tao condenada por ele, MBL, Jair Bolsonaro, Serginho Moro e outros cafajestes que estão levando o Brasil a este precipicio sem fim, ao mesmo tempo o "pais modelo" desses profundos ignorantes.

By the way, bibelos tipo-exportação: o que resgatou todos os paises especialmente os do que eles adoram chamar de Primeiro Mundo da tragédia liberal-economica, foram fortes pollticas sociais (outra vez, de boca cheia: de esquerda, nome que eles tentam a todo o custo criminalizar no Brasil), ou o Estado de Bem-Estar Social que tanta tremedeira causa nesse tipo mentalidade.

Quanto ao aumento do salario minimo, o deputado federal pelo nada glorioso DEM (ex-PFL, filhote da ditadura militar) condenou colocando hipoteticamente uma inflacao superior a tal incremento, o que evidentemente o torna inócuo.

Pois a politica que defendemos, e que o PT em alta medida praticou como nenhum outro na historia do Brasil (com todas as diferencas politicas e economicas com os governos de Lula e Dilma que se possa ter, e temos), proporcionou aumentos que possuem um nome, e Kataguiri parece ignorar: aumento real do salario minimo. E que se faca justica aos governos federais petistas, de 2003 a 2016: atingindo o pleno emprego com Dilma Rousseff, igualmente inédito na história brasileira.

O pior é que as multidoes caem nessa manipulacao toda! O nada nobre deputado, usando e abusando da retórica e do embaralhamento das informaçoes, o que de melhor sabe fazer, para confundir a opiniao publica neste caso tentando impedir um aumento salarial ao miserável trabalhador brasileiro.

Irá Kataguiri que tanto atira a todos os lados, sempre cheio de manipulacao e piada qualificando gente seria de ignorante etc, fazer um novo discurso mea culpa inventando alguma coisa a fim de dizer que errou ao mencionar a Dinamarca "comunista comedora de criancinhas cuja classe politica metralha o proprio povo" como exemplo a ser seguido, ou será suficientemente sincero, finalmente, em reconhecer-se como um grande jogador de palavras ao vento e indiscriminado falsario de noticias por natureza?

Ou deixará passar mais essa, né, garoto Kim?! O queridinho da grande midia tupiniquim e da revista gringa Time...

Por falar em MBL pistoleiro de péssimo nivel, tachando muita gente seria de ignorante para todos os lados, recentemente outro politico e coordenador do grupelho, Renan Santos, disse em discurso cheio de palavores, "a Alemanha da America" (querendo dizer Republica Federal da Alemanha).

O discurso de Renan iniciou-se com ataques a palavroes desferidos aos colegas: eis a raivosa direita brasileira, historicamente histerica e devastadora, transtornada e dividida. Pois o empresario que tem contra si mais de 60 processos na justica por picaretagem financeira, seguiu a linha de Kataguiri, e enalteceu a Suecia, historico padrao social-demovcrata europeu, como um pais estruturado e sem problemas sociais.

Estarao os imbecis do MBL dando uma guinada a eesquerda? Seus idiotas!

No mesmo video em que terminou afirmando que a menina Greta Thumberg "nao sabe nem limpar a bunda". Ativista sueca pelos direitos humanos de 16 anos, Greta sofre de autismo.

Eis os ativistas (artificiais) e agora politicos, que arrastam milhoes de idiotas consigo: que Krishna tenha pena deste pobre e desgraçado Brasil!

Falta de aviso (da esquerda), nao foi... Que, agora, o Pais arque com as consequencias, e siga sendo pupilo destas aulas do retrocesso cultural, moral e democrático.

E que viva o comunismo!!