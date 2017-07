Um Brasil que não é dos brasileiros

Os podres poderes unidos contra nós. E nós, o poder de fato, desunidos contra eles. Além de doer na alma é vergonhoso assistir o desmonte do pais, e ver que nada irá acontecer com quem perpetrou tudo isso.

Perderam a eleição presidencial e simplesmente arrumaram uma desculpa para retirar do poder uma presidente eleita democraticamente pela maioria dos brasileiros.

O Brasil espera que MAIA vá pros quintos dos infernos. Diretas já!

Ninguém vai forçar uma dosagem fatal no AECIO?

Não vai cair o avião do Cunha?

Que nojo tudo isso. Dói na alma cívica... que corja....vergonha histórica....

Para isso, armaram todo um circo em que uma piromaníaca aparece no congresso e para deleite de outros quinhentos e tanto bandidos, apresenta denuncia contra a presidente e que foi de imediato aceita.

Do outro lado, o drogado derrotado vai ao STF e apresenta um protesto contra o resultado da eleição e como ele mesmo diz, somente para aporrinhar os vencedores, no caso o PT, e o STF aceita a denuncia.

Que palhaçada! Podemos dizer que foi uma palhaçada digna de figurar nos anais da historia contemporânea, de como os quatro poderes articulados mandaram as favas uma eleição realizada dentro dos ditames democráticos.

Para tudo isso, juntou uma rapaziada deslumbrada e avida por holofotes na mídia, um supremo que muitos dizem ser acovardado, mas que na realidade, era o cabeça de chave do grande jogo armado para derrotar a democracia e demonizar um partido que nos 16 anos que esteve no poder levou o Brasil a uma posição de respeito no mundo e com altos índices de crescimento na área social e tecnológico e respeitado pelas principais potencias do planeta.

Junta-se a isso, teve e tem a participação de uma mídia, em que a maioria dos brasileiros acreditam que pratica jornalismo de interesse publico quando na verdade é um jornalismo de interesse privado e que usa a força da comunicação para imbecilizar a maioria dos brasileiros, manipula-los e colocar a seus serviços como se viu com a cambada que vestiu camisa da seleção e bateu panelas.

Não sabia os midiotizados que estava sendo usados e que depois a fatura seria cobrada com uma serie de desmonte de conquistas que eles como classe media perderiam com as mudanças das leis trabalhistas e as mentiras na previdência.

Quebraram a Petrobras,

Quebraram nossas grandes empresas que empregavam milhões de trabalhadores e poucos são os que perguntam: A quem interessava tudo isso?

Um falso combate a corrupção foi à arapuca armada e descaradamente, - essa é a palavra - não se leva para a prisão os corruptos de um partido de bico grande e ao longo dessa destruição do pais vamos vendo que a justiça não é e nunca foi feita para todos e sim para alguns, pois os corruptos de bico grande continuam livres e quem ousar prende-los, esta ai o supremo para manda-los de volta tranquilo e sereno para ocupar seus postos.

Sempre que um de colarinho branco é preso, diz de imediato que confia na justiça e eles estão certos, pois a justiça existe para eles não para nós que bancamos tudo isso.

Perdão leitores, mas a raiva dessa corja que já mostrou que esse país se resume somente em manter os privilégios deles, a se eu pudesse fazer aqui o que certos barbudos fizeram em uma ilha caribenha.

Ah se eu pudesse!

Nas redes sociais aparece um texto que não sabemos a autoria, mas que mostra claramente de qual lado estão eles os responsáveis de fato por essa desgraceira toda em que buscam tão somente manter seus privilégios e o povo que se dane.

Peço que leia tudo.

Pergunto isso porque cheguei a conclusão que esse crime (pedaladas fiscais), é realmente muito grave, já que mobilizou tantos brasileiros, em comparação aos pequenos equívocos de agora, que não estão mobilizando o povo brasileiro, tais como;

Os processos contra FHC, foram todos arquivados. Até aquele o qual ele retirava dinheiro da nação para "bancar" sua amante e filho no EUA.

O processo contra Aécio Neves, foi arquivado. Não importa se a irmã dele praticamente confessou, não importa a gravação dele informando que o primo pegaria o dinheiro e qualquer coisa ele mandaria matar, sabe lá quem.

Ah! A filmagem do primo recebendo uma mala de dinheiro é apenas um pequeno detalhe.

A comissão que julgou Aécio Neves foi do PMDB, que tinha a missão de reparar esse pequeno equívoco dos Batistas, sob pena do PSDB sair do governo.

Falando em mala, Loures já esta em casa, e Temer nunca ouviu falar dele.

Certamente a mala de dinheiro era para as obras sociais de irmã Dulce.

Todas as apurações contra Temer são coisinhas pequenas, nada disso importa.

Aliás a única coisa que importa é a reforma da previdência.

Pegando carona com os inocentes, Pimenta da Veiga também foi absorvido.

Ah! Sim o povo nem lembra mais quem é ele.

Serra, Sarney, Jucå, Tasso Jereissati, Jader Barbalho, Lobão, Agripino, Color e seu primo ministro do supremo, Celso de Melo, etc. São apenas senhores distintos e inofensivos.

E falando em supremo, são todos justos e neutros, podemos até lembrar de alguns bons exemplos como;

Carmem Lúcia, o engraçadinho do Marco Aurélio, que até brinca, com o povo que não sabe do seu lugar.

Temos também a pobre da Rosa Weber, o senhorinho do Lewandowski, e o boneco de Temer o Alexandre de Moraes.

Eles são todos supremos deles e dos seus pobres amigos injustos gestores, os políticos.

O juiz Mouro é muito justo, a conta na Suiça de Claudia Cruz não é prova, as compras de joias e depoimentos das várias pessoas que atenderam e venderam joias para a Adriana Ancelmo não é prova.

Prova mesmo é o italiano.

Essa semana ficou já certo, a polícia Federal teve suas verbas cortadas, aliás, até a lava jato já foi cortada.

Randolfe Rodrigues e Gleisi Hoffman são loucos, afinal eles não são do PMDB então tudo que eles falam são apenas delírios da oposição, melhor dizer de Lula.

Sim voltando ao que "não" importa, algumas coisas já estão certas e você nem viu;

O estudante vai pagar o FIES através de desconto na Folha de pagamento logo no primeiro mês após a conclusão do curso, e daí? A reforma do ensino médio já foi aprovada, temos apenas de aprender a trabalhar. Como na época da ditadura militar.

E falando em ditadura militar, nem eles fizeram o que os grandes democratas atuais estão fazendo;

Tirando todos os direitos de nós trabalhadores, com a reforma dos patrões.

E você vai continuar assistindo a tudo calado?

Achando que é apenas intriga da oposição?

Não podemos mais ficar em cima do muro, ou demitimos Temer ou iremos morrer trabalhando e pagando as contas deles.

Eles estão Unidos contra nós, e nós estamos desunidos contra nós, estamos esquecendo que somos milhões e podemos muito contra eles.

Caro povo brasileiro, não se entregue. As gerações passadas lutaram muito por esses direitos que nós estamos entregando a eles.

E seus filhos?

Eles herdarão essas reformas, será que terão orgulho de você?