Lula: "As portas do Brasil estão abertas para eu percorrer esse país"

Ao deixar nesta sexta-feira (8) a sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), onde ficou preso por 580 dias após uma condenação, sem provas, no processo do tríplex do Guarujá (SP), o ex-presidente Lula disse que vai percorrer o país para discutir com a população as soluções para os graves problemas como o desemprego e o aumento da pobreza.

"Eles não têm coragem de conversar com o povo, tanto que Bolsonaro mente pelo Twitter", disse Lula de um palco no Vigília Lula Livre, acampamento que foi erguido desde o primeiro dia da sua prisão.

Lula chegou ao local passando por um corredor humano. "Vocês não têm noção do que representaram pra mim. Eu fiquei mais fortalecido. Eu fiquei mais corajoso", disse o ex-presidente que leu os nomes dos integrantes do acampamento em agradecimento.

Referindo-se a eles disse que deixava o local "com o maior sentimento de agradecimento que um ser humano pode ter outro."

Lula não poupou o ministro Sergio Moro e o procurador Deltan Dellagnol. "Eu quero que vocês saibam que o lado mentiroso da PF que fez inquérito contra mim, o lado mentiroso e canalha do Ministério Público da parte da força-tarefa (Lava Jato) e do Moro, eles têm que saber que não prenderam um homem, eles tentaram matar uma ideia e uma ideia não se mata, não desaparece", discursou.

Lula diz que foi vítima de "um bando de mafiosos", liderado pela Rede Globo, que tentou criminalizar sua imagem, chamando-o de bandido, dos partidos de esquerda e do PT.

"Se pegar o Dallagnol, o Moro, alguns delegados que fizeram inquérito contra mim, enviar um dentro do outro e colocar no liquidificador o que sobrar não dá 10% da honestidade que eu represento neste país", afirmou.

Lula anunciou que após o encontro neste sábado (9) ato no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde fará um discurso à nação, vai percorrer o país.

Disse que assistiu na tevê os dados IBGE que apontam o aumento da miséria no país. "Depois que eu fui preso, que roubaram o Haddad (Fernando, candidato do PT à Presidência), o Brasil não melhorou: o povo está passando mais fome, o povo está desempregado, o povo não tem mais trabalho com carteira assinada, o povo tá trabalhando de Uber, entregando pizza de bicicleta, não vai ter aumento do salário mínimo nos próximos dois anos e um ministro grosseiro da Educação quer destruir as universidades. "

A liberdade do ex-presidente foi possível depois do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar a prisão após condenação em segunda instância ao julgar ações de constitucionalidades movidas pela OAB, PCdoB e Patriota.

Com base nessa decisão e a pedido da defesa, o juiz titular da 12ª Vara de Execuções Penais, Danilo Pereira Júnior, autorizou a imediata soltura dele.

Em nota, a defesa de Lula diz que ele não praticou qualquer ato ilícito e é vítima de "lawfare", que, no caso do ex-presidente, consiste no uso estratégico do Direito para fins de perseguição política".

O ex-presidente foi preso no dia 7 de abril do ano passado, condenado pelo então juiz Sergio Moro no processo do tríplex do Guarujá (SP). Segundo diálogos revelados pelo The Intercept Brasil, Moro agiu em conluio com os procuradores da Lava Jato para prender Lula. A condenação ocorreu em segunda instância e depois confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com a prisão, Lula foi impedido de se candidatar à Presidência da República, o que favoreceu a vitória de Jair Bolsonaro. Moro assumiu a pasta do Ministério da Justiça.

