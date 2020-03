Lula: Assange, fundador do WikiLeaks, é 'herói' e 'humanidade deveria exigir sua liberdade'

Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/ytYtUdVRg3

O ex-presidente brasileiro Lula encontrou nesta sexta-feira (6) John Shipton, pai do jornalista e fundador do WikiLeaks, Julian Assange. A agenda ocorreu em Genebra, na Suíça.

"Toda minha solidariedade. A humanidade deveria exigir a liberdade de Assange. Ao invés de preso ele deveria ser tratado como um herói", disse Lula.

Em nota, o ex-presidente também afirmou que pretende "se somar à onda de solidariedade ao fundador do WikiLeaks" e informou que entregou uma carta de Shipton ao Papa Francisco.

Assange, responsável por publicar milhares de documentos secretos dos Estados Unidos e de diversos outros governos por meio do WikiLeaks, está preso no Reino Unido desde abril de 2019. Ele foi expulso da embaixada do Equador em Londres e os Estados Unidos pedem sua extradição.

Em território estadunidense, Assange é acusado de espionagem e poderá receber uma pena de até 175 anos de prisão.

http://www.patrialatina.com.br/lula-assange-fundador-do-wikileaks-e-heroi-e-humanidade-deveria-exigir-sua-liberdade/