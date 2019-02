A Intelligentsia Militar e a Inteligência dos Bolsonaros

Roberto Malvezzi (Gogó)

Onde está, nesse momento de nossa história, a intelligentsia militar do Brasil?

Quando Jucá explicitou os envolvidos no golpe contra Dilma, as Forças Armadas foram citadas.

Todas as vezes que se solicitou um habeas corpus a Lula, generais se pronunciaram interferindo diretamente nas decisões do Supremo.

Quando Moro condenou Lula passando por cima da Constituição e não teve sua decisão anulada pelo Supremo, tinha na retaguarda exatamente a garantia militar.

Quando Bolsonaro agradeceu ao General Villas Boas "por estar ali', certamente se referia ao processo eleitoral que o levou à presidência.

Nesse momento da história há vários militares no governo, inclusive o presidente e o vice, além de vários ministros. Mas, o Ministro da Defesa já disse que as Forças Armadas estão vacinadas contra a política. Especialistas do ramo afirmam que a presença massiva de militares no governo não o torna necessariamente um governo militar.

A impressão que fica é que os militares estão tirando a castanha do fogo pela mão do gato, e o gato é o Judiciário. Mas, se houver qualquer surpresa fora do script, como a decisão de Marco Aurélio Mello de liberar os presos em segunda instância, as ameaças de intervenção direta voltam a ser brandidas.

Há uma opinião pública de que os militares estão representando o bom senso num governo de extrema direita, não só pelo desequilíbrio emocional e ideológico do presidente, mas também de vários ministros seus. Entretanto, é bom lembrar que os militares sustentaram a prisão de Lula para que Jair fosse eleito. Portanto, uma postura de controle e restrição democrática pública e clara.

O fato é que os militares atrelaram sua imagem a esse governo, seja para o bem ou seja para o mal, sem falar das consequências pavorosas para o povo brasileiro, para nossos bens naturais e a imagem internacional do Brasil.

Na verdade, a intelligentsia dos militares cada vez mais se confunde com a inteligência de Jair Bolsonaro, seus filhos, seus ministros e seus seguidores.

Roberto Malvezzi (Gogó) é bacharel em Filosofia, Teologia e Estudos Sociais. É assessor de Movimentos e Pastorais Sociais.