Solidariedade com o povo brasileiro em Portugal

Uma posição de protesto será entregue esta sexta-feira na Embaixada do Brasil. O CPPC agendou para o mesmo local, no dia 11, um acto público de protesto e em solidariedade com o povo brasileiro.

Numa nota enviada à comunicação social, o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) afirma que, «dada a grave evolução da situação no Brasil», será hoje entregue, pelas 19h, na Embaixada do Brasil, em Lisboa, «uma tomada de posição de protesto subscrita por várias organizações».

Na sua página de Facebook, o organismo informa ainda que, com o lema «Solidariedade com o povo brasileiro - Pela democracia no Brasil», promove a realização de um acto público de protesto, na próxima quarta-feira, 11 de Abril, pelas 18h, junto à Embaixada do Brasil.

Na tomada de posição que hoje será entregue, intitulada «Solidariedade com Lula da Silva e o povo brasileiro. Contra o golpe - pela democracia», defende-se que «a negação do habeas corpus e a ordem de prisão contra Lula da Silva constituem mais um passo no desenrolar do golpe de Estado institucional no Brasil, iniciado com o afastamento, ilegítimo e escandaloso, da presidente Dilma Rousseff, em 2016».

Para os subscritores, esta acção tem como objectivo «impedir a candidatura de Lula da Silva às eleições presidenciais em Outubro», bem como «assegurar a continuidade de um governo ao serviço de uma minoria opulenta e economicamente poderosa», prosseguindo uma «desastrosa política que está a reverter e destruir tudo o que de mais positivo foi alcançado pelo povo brasileiro, nomeadamente em matéria de direitos sociais e melhoria das condições vida dos brasileiros, durante os mandatos presidenciais de Lula da Silva e Dilma Rousseff».

Neste sentido, as organizações subscritoras afirmam a urgência de «dar expressão à mais ampla denúncia deste vergonhoso e gravíssimo processo antidemocrático, desmascarando igualmente a campanha de desinformação e manipulação mediática que lhe dá cobertura».

Assim, os abaixo-assinados «repudiam e condenam com veemência o golpe institucional, as medidas arbitrárias e as acções de violência contra responsáveis e activistas políticos e sociais brasileiros», assim como ataques a «manifestações em defesa da democracia e pelo respeito dos direitos de Lula da Silva».

Expressam, para além disso, «a mais viva solidariedade ao povo irmão brasileiro e à sua luta para salvaguardar os direitos e as garantias democráticas» no país, e para «resistir a um poder crescentemente repressivo e autoritário».

