A Hipocrisia de Temer e a Estupidez da "Esquerda"

Brasil sem saída. Carta de Temer ao jornal O Estado de S. Paulo sobre posição do governo diante da paralisação dos caminhoneiros não poderia ter sido mais cínica, embora incapaz de superar, neste sentido, apenas a tal de "esquerda" tupiniquim e seu mais ilustre representante: o reacionário e irregenerável PT. Ao diabo que o carregue, rato Temer! Ao trancafiar de seus diretórios regionais, criminoso PT! Que viva o povo trabalhador, unido!!

Edu Montesanti

Os argumentos do presidente Michel Temer sobre a posição do (des)governo diante da paralisação dos caminhoneiros em artigo publicado no Espaço Aberto do jornal O Estado de S. Paulo neste dia 2, intitulado A Democracia Real (pasmem!), revelam, uma vez mais, o profundo cinismo de um político desmoralizado antes mesmo de assumir, definitivamente em agosto de 2016, um cargo baseado em descaradas traição e corrupção, e junto o rotundo fracasso de uma tal de "esquerda" fajuta que consegue ser mais reacionária que o dito-cujo a quem (com razão) hoje esperneia e acusa de aliança com as oligarquias nacionais, os donos de um poder canalha - a saber: grandes corporações - sobretudo agronegócio, indústria farmacêutica, bancos e transnacionais em geral -, confrarias religiosas politiqueiras, manipuladoras desavergonhadas das massas que, extremamente medíocres, sobrevivem sobre o salário alheio, e um funcionalismo público mafioso incluindo nesta seleta lista juizecos e promotores de (pasmem!) "justiça" em geral safados cujo maior desserviço à Nação é colocar-se acima do bem e do mal, acima da lei enquanto, nenhum segredo a ninguém, sabidamente elitistas, vendedores de sentenças e de toda sorte de arbítrios especialmente contra os menos apoderados financeiramente e negros em geral.

Ao contrário do alegado agora por Temer, sem o menor senso do ridículo, seu regime autoritário e anti-popular em todos os aspectos não deixou de fazer uso da forca física contra os caminhoneiros por trazer em sua essência abertura ao diálogo, senso democrático e aversão ao autoritarismo - suas marcas registradas.

Basta lembrar, apenas, a convocação das Forcas Armadas para conter as manifestações denominadas Ocupa Brasília de maio de 2017, através da Operação de Garantia da Lei e da Ordem decretada entao pelo auto-denominado "democrata" Temer, para desmentir agora esse rato de esgoto entre o pior da pior politicagem nacional.

Temer fez, sim, uso da leniência em certos aspectos, consciente de que qualquer excesso significaria o fim iminente de seu vexatório desmando em uma Presidência golpista - e golpista pela maneira como assumiu o poder. Exatamente por isso, desta vez, cedeu de todos os lados diante de uma classe não apenas esquecida enquanto, paradoxalmente, fundamental para o País, como também marginalizada, estigmatizada, sofredora das piores (sem nenhum exagero) explorações que colocam, dia a dia, quilômetro a quilômetro, suas vidas em risco sob mando de patrões inescrupulosos diante de uma terra sem lei e uma economia em frangalhos, que os obriga a se submeter à vida desumana em silêncio.

Por isso, tampouco vale mais uma imbecilidade temerista ao tratar o grosso das manifestações dos caminhoneiros como "alguns" protestos de "uns" mais radicais. Isso, mais uma prova da discriminação e até criminzalização da classe caminhoneira, gente solidária e sofredora como poucas outras no Brasil. Vá ser hipócrita assim, no diabo que o carregue, Michel Temer!

A tua piscina tá cheia de ratos: tuas ideias não correspondem aos fatos

(Cazuza)

A ratazana de esgoto de turno no Palácio do Planalto foi, sim, politiqueiramente omissa em relação aos infiltrados e violentos contra a vida humana - inclusive contra os próprios caminhoneiros, o que comprova uma vez mais seu caráter casuísta e corrupto.

Exatamente aí reside a maior vergonha da tal de "esquerda" dessituada, mais reacionária que este rato-mor e demais ratos do navio em franco e divertido naufrágio (tripulação bandida que inclui todas as malditas classes acima mencionadas, uma a uma, a começar pelos bandidos da "Justiça" tupiniquim): a ex-presidente Dilma Rousseff, injustamente impedida de seguir como presidenta da República, não apenas perdeu sua maior chance de trazer o povo para consigo nas artificiais manifestações de junho de 2013, e de fazer as necessárias reformas, como ainda os reprimiu colocando em prática, além da violência militar, a malfadada Lei Antiterrorismo, na verdade uma Lei Anti-Popular, que blinda o regime brasileiro - este e o do PT - de protestos que o coloquem em risco.

Para nem mencionar que tanto o regime de Dilma quanto o de Luiz Inácio foram campeões históricos no que diz respeito à repressão contra povos originários, e na defesa do agronegócio (superando, tanto em número de assassinatos de indígenas e insuficiência e demarcação de suas terras, quanto em expansão dos latifúndios, figuras como Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor e José Sarney). Para consultas da repressão silenciosa do PT contra esses povos, leia-se relatórios anuais do CIMI (sugestões de leitura, começar pelo informe de 2011: http://www.cimi.org.br/pub/CNBB/Relat.pdf; outras leituras providenciais, https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-o-governo-dilma-fez-e-nao-fez-para-garantir-o-direito-a-terra-e-areas-para-conservacao / http://anovademocracia.com.br/no-80/3591-relatorio-diz-que-pt-tem-sido-um-desastre-para-os-indios / http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-06-07/assassinatos-de-indigenas-no-brasil-crescem-269-nos-governos-dilma-e-lula.html).

Vale também recordar a posição profundamente reacionária dele, Emir Sader, porta-voz do PT, (des)qualificando o Movimento dos Trabalhadores sem-Teto (MTST) de cães vira-lata em 2014, pelos protestos às vésperas da Copa do Mundo que despejou milhares de famílias em todo o País - naquela ocasião, o MTST manifestava-se na cidade de São Paulo, cujo prefeito era o petista Fernando Haddad, o que explica a raiva de "esquerda" desse tal de intelectual, entre os preferidos deste segmento que prima pela covardia e pelo casuísmo.

Se sobra hipocrisia mas há alguma inteligência / astúcia à ratazana emedebista (escolhida a dedo pelo PT, recordemos, pois), nem sequer um mínimo de sagacidade politiqueira os regimes Lula e Dilma demostraram nos momentos mais cruciais - desta maneira, de nada adianta espernear hoje por apoio de uma sociedade despolitizada e reprimida, inerte como poucas no mundo também por obra e graça petista.

Nada está mais próximo do autoritarismo, nunca após 1985 o Brasil esteve tão próximo de um novo golpe militar que agora, com a tal de "Democracia Real" temerista baseada na farsante "Ponte para o Futuro" que enganou apenas os mais idiotizados pelos grandes meios de imbecilização em massa (Veja, Globo, Folha de S. Paulo, o próprio O Estado entre outros monopólios midiáticos que apresentam seu show diário a uma plateia de mentalidade elitist e escravocrata, colonizada intelectualmente), durante o impedimento de Dilma.

Vá ser oportunista e criminoso assim, trancafiado nas quatro paredes de seus cada vez mais murchos, inertes diretórios regionais, PT!

Pois que não reste nenhuma dúvida: neste barco infestado de ratos naufragando, está também o PT e seus asseclas, sectários em geral.