Eleições em Angola: O mais bem preparado

"João Lourenço é o angolano que vai receber o testemunho do Arquiteto da Paz".

Paulo da Ressurreição

Luanda, 13 AGOSTO 17 (DOMINGO) - A Campanha Eleitoral para as Eleições Gerais de 23 de Agosto entrou na sua quarta semana.

As sondagens e as opiniões de vários analistas convergem de que se os votantes, partidários do MPLA, forem as urnas nos números que têm sido mobilizados nos actos da campanha, seguramente ele e o seu candidato, João Lourenço, garantirão a vitória nas urnas.

João Lourenço, a aposta do MPLA para futuro Presidente da República de Angola, aparece como o candidato de melhor "back ground" para assumir a chefia do Estado angolano.

Avultam muitas razoes: É dos candidatos, o único com experiência governativa, não só como dirigente destacado do Partido, que está à frente do Estado contra todas as adversidades, mas, também, por ter desempenhado, com zelo e patriotismo, funções de muita importância à vida do País.

Temperado na luta pela Independência Nacional de Angola e na salvaguarda da integridade territorial, João Lourenço encarna as aspirações mais profundas dos angolanos, de seguir na via do desenvolvimento económico e social, de forma independente, longe dos ditames de qualquer potência estrangeira.

Por essa razão, estamos em crer que os eleitores angolanos saberão escolher quem vai estar à frente do Estado angolano, representando os seus mais profundos e legítimos interesses.

João Lourenço é o angolano que vai receber o testemunho do Arquitecto da Paz, o Presidente José Eduardo dos Santos, que enfrentou e venceu, de forma estóica, os escolhos no caminho da consolidação do Estado independente de Angola, que construiu a paz e promoveu a reconciliação entre os angolanos, colocando o País como um actor incontornável e de peso na resolução de conflitos em África e no resto do Mundo.

Melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, eis o grande novo desafio do MPLA e de João Lourenço, que, de forma determinada e clarividente, vêm demonstrando em cada comício, em cada encontro temático da campanha, que já traçaram o rumo certo para Angola e para os angolanos.

Calou fundo ouvir de João Lourenço, na cidade do Uíge, de que deseja poder um dia declarar Angola um país livre da malária, do analfabetismo e de todos os males que constituem factores de obstrução ao desenvolvimento.

Foi mais longe, ainda, quando assegurou que o próximo Governo, a ser formado pelo MPLA, vai envidar todos os esforços para elevar o bem-estar do povo angolano, trabalhando para atingir os padrões de qualidade de vida, estabelecidos internacionalmente, na educação, na saúde e no saneamento básico, baixando ao máximo a mortalidade infantil.

Esses valores, pronunciados por João Lourenço, reforçam a nossa convicção de que foi visionaria a decisão da sua escolha, pois, demonstra que é o candidato mais bem-preparado, entre os restantes concorrentes.

