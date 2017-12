UNICEF: Tornar o mundo virtual mais seguro para as crianças - aumentando o acessoonline para beneficiar os mais desfavorecidos

O relatório de referência destaca que o digital divide e explora os debates actuais sobre o impacto da internet e redes sociais na segurança e bem-estar das crianças

Nova Iorque, 11 de Dezembro 2017 - apesar da presença massiva das crianças online - 1 em cada 3 utilizadores da internet é uma criança - muito pouco é feito para as proteger dos perigos do mundo digital e para aumentar o seu acesso a conteúdos online seguros, disse o UNICEF no seu relatório de referência publicado hoje.

A Situação Mundial da Infância 2017: A Criança no mundo digital apresenta o primeiro olhar compreensivo sobre as diferentes formas como a tecnologia está a afectar as vidas das crianças e as suas perspectivas de vida, através da identificação dos perigos e de oportunidades. O mesmo relatório argumenta que os governos e o sector privado não acompanharam o ritmo desta mudança, expondo as crianças a novos riscos e perigos e deixando para trás milhões de crianças desfavorecidas.

"Para o melhor e o pior, a tecnologia digital é agora um facto irreversível nas nossas vidas" disse o Director Executivo do UNICEF Anthony Lake. "Num mundo digital, o nosso duplo desafio é agora mitigar os riscos e ao mesmo tempo maximizar os benefícios da internet para todas as crianças."

O relatório explora os benefícios que a tecnologia digital pode oferecer às crianças mais desfavorecidas, inclusive aquelas que crescem na pobreza ou são afectadas por emergências humanitárias. Estes incluem o aumento do acesso a informação, o desenvolvimento de capacidades para o local de trabalho digital, e fornecer-lhes também uma plataforma para se conectarem e comunicarem os seus pontos de vista.

Mas o relatório mostra que milhões de crianças estão a perder. Cerca de um terço dos jovens no mundo - 346 milhões - não estão online, agravando as desigualdades e reduzindo as capacidades das crianças de participar numa economia digital em crescimento.

O relatório estuda também como a internet aumenta a vulnerabilidade das crianças em relação aos riscos e perigos, inclusivamente o uso indevido da sua informação privada, o acesso a conteúdos prejudiciais e o assédio virtual (cyberbullying). O relatório destaca que a omnipresença de aparelhos móveis tornou o acesso online menos supervisionado para muitas crianças - e potencialmente mais perigoso.

E redes digitais como a Dark Web e a criptomoeda estão a permitir as piores formas de exploração e abuso, incluindo o tráfico e abuso sexual de crianças "feito de encomenda".

O relatório apresenta dados e análises actuais sobre o uso online por parte das crianças e o impacto da tecnologia digital no seu bem-estar, explorando debates crescentes sobre o "vício" e o possível efeito do tempo passado em frente ao monitor no desenvolvimento do cérebro.

Factos adicionais incluídos no relatório:

Os jovens são a faixa etária mais ligada a rede. Em todo o mundo, 71 por cento estãoonlinecomparativamente com 48 por cento da população total.

Os jovens africanos são os menos ligados a rede, com cerca de 3 em cada 5 jovens offline, comparativamente com 1 em cada 25 na Europa.

Aproximadamente 56 por cento de todos os websites estão em língua inglesa e muitas crianças não conseguem encontrar conteúdos que compreendam ou que sejam culturalmente relevantes.

Mais de 9 em cada 10 URLs de abusos sexual de crianças globalmente identificados estão alojados em cinco países: Canada, França, Holanda, Rússia e Estados unidos.

Apenas uma acção colectiva - dos governos, sector privado, organizações de defesa das crianças, universidades, famílias e as próprias crianças - pode ajudar a balançar o campo de actuação do digital e tornar a internet mais segura e mais acessível para crianças, diz o relatório.

Algumas recomendações práticas para ajudar na formulação de políticas mais eficazes e práticas comerciais mais responsáveis para o benefício de crianças incluem:

Fornecer a todas as crianças um acesso mais económico a recursos online de alta qualidade.

Proteger as crianças dos perigos online - incluindo abusos, exploração, tráfico, assédio virtual (cyberbulismo) e a exposição a materiais inapropriados.

Salvaguardar a privacidade das crianças e as suas identidades online.

Ensinar literacia digital para manter as crianças informadas, envolvidas e seguras enquanto online.

Utilizar o poder do sector privado para promover padrões e práticas para proteger e beneficiar as crianças online.

Colocar as crianças no centro da política digital.

"A internet foi projectada para adultos mas é cada vez mais utilizada por crianças e jovens - e a tecnologia digital afecta cada vez mais as suas vidas e futuros. Assim sendo, as politicas, práticas e produtos digitais deveriam reflectir melhor as necessidades, perspectivas e vozes das crianças", diz Lake.

