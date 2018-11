Angola: Começa as celebrações pelo Dia Nacional da Independência

Luanda, 5 nov (Prensa Latina) Angola começa hoje as celebrações até o dia 20 deste mês pelo Dia da Independência Nacional, cujo ato central se efetuará em Ondjiva (no sul) neste domingo.

Sob a organização do Ministério de Administração do Território e Reforma do Estado, a celebração será conduzida pelo ministro de Estado para o Desenvolvimento Econômico e Social Manuel Nunes Júnior.

Os festejos realizam-se sob o lema Unidos na construção de uma Angola melhor e incluem conferências e debates sobre a importância do 11 de novembro de 1975 como marco fundamental na unidade dos angolanos e na edificação de um Estado democrático e de direito.

Desenvolvem-se também reflexões sobre os sacrifícios do povo na consecução da soberania nacional.

Igualmente, pretende-se agradecer os povos, partidos políticos e governos que nos anos de luta pela libertação se solidarizaram com a causa independentista e apoiaram de maneira direta a obtenção da independência.

Em 11 de novembro de 1975 o pai fundador da nação e primeiro presidente Antonio Agostinho Neto (1922-1979) proclamou diante a África e o mundo a independência do país, que depois caiu em uma guerra civil de quase 27 anos, até que conseguir a paz definitiva em abril de 2002.

Desde a década dos 60 três grupos guerrilheiros procuravam pôr fim ao colonialismo português: o governante desde 1975 Movimento Popular para a Libertação de Angola, e os opositores União Nacional para a Independência Total de Angola (segunda força do país) e a Frente Nacional de Libertação de Angola (com muitos problemas internos que ameaçam com sua extinção).

http://www.patrialatina.com.br/angola-comeca-as-celebracoes-pelo-dia-nacional-da-independencia/