ADRA e UNICEF confiantes que ajustes no orçamento podem favorecer as crianças e as suas famílias

As duas organizações aplaudem a abertura do Executivo em rever o orçamento para os sectores da Educação e da Saúde e promovem sessões públicas para aprofundar a reflexão sobre o orçamento destinado ao Sector Social em 2018.

Luanda, 04 de Fevereiro de 2018 - A ADRA e o UNICEF aplaudem a abertura do Executivo em rever áreas chave do orçamento e por reconhecer o sector social como sendo prioritário no quadro de desenvolvimento humano do país, conforme manifestado por Sua Excia. Presidente da República João Lourenço, no discurso proferido na cerimónia de abertura do Ano Lectivo 2018 no Namibe.

A ADRA e o UNICEF, em parceria com o Mosaiko e o OPSA, apresentaram no dia 30 de Janeiro de 2018 a análise do ciclo orçamental 2017-2018 que identificou algumas áreas que ao serem priorizadas podem ter maior impacto na vida das crianças e as suas famílias, por exemplo, o programa de Saneamento Total Liderado pela Comunidade, o programa de Nutrição e a aposta na Administração dos Centros Infantis. A efectivação dos investimentos focados na Saúde e na Educação poderão contribuir para o progresso social e o desenvolvimento sustentável, contribuindo para o crescimento económico e a prosperidade do país.

Para dar continuidade a análise do OGE as quatro organizações enquadraram no seu plano de trabalho, a realização de "Jangos temáticos" com o objectivo de aprofundar o diálogo intersectorial sobre o impacto do OGE na vida das crianças e das suas famílias. Os Jangos acontecem de 7 a 14 de Fevereiro em Luanda ao mesmo tempo que ocorre a apresentação da Análise nas províncias do Kwanza Norte, Uíge, Benguela, Huambo, Malanje, Lunda Norte e Huíla.

A inclusão dos parceiros sociais nas discussões sobre o orçamento por sector social serve para envolver a sociedade no debate público; criar uma plataforma de diálogo e recolha de contribuições para a revisão do OGE e lançar as bases para discussões sobre os próximos ciclos orçamentais.

Os Jangos que terão lugar em Luanda, decorrerão de acordo com o seguinte calendário:

Dia 7 de Fevereiro OGE Educação

Dia 8 de Fevereiro OGE Saúde e Sobrevivência da Criança

Dia 9 de Fevereiro OGE Água, Higiene e Saneamento

Dia 12 de Fevereiro OGE Registo de Nascimento

Dia 14 de Fevereiro OGE Protecção Social

Prevê-se que participem das discussões, representantes de Departamentos Ministeriais, membros de Organizações da Sociedade Civil, Parlamentares, Representantes do Corpo Diplomático acreditado em Angola e Agências das Nações Unidas.

