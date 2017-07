Angola: Que Futuro? Personalidades independentes debatem futuro do País

- Marcolino Moco, José Marcos Mavungo, Sedrick de Carvalho e William Tonet

As associações Frente Cívica e Transparência e Integridade e o jornal angolano Folha 8 organizam, no próximo dia 5 de Julho, às 18H00, no Mercure Lisboa Hotel, o debate "Angola, Que Futuro?". De entre outras personalidades independentes com presença confirmada contam-se Marcolino Moco (ex-Primeiro-Ministro de Angola), José Marcos Mavungo (economista, filósofo e activista dos Direitos Humanos), Sedrick de Carvalho (jornalista e activista político).

Antecipando as eleições legislativas marcadas para o final de Agosto deste ano em Angola, a iniciativa reunirá em Lisboa personalidades angolanas independentes que farão uma análise da situação política, económica e social de Angola e discutirão os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento do país.

O debate será antecedido da apresentação do livro "Cartilha do Delegado de Lista", da autoria do jornalista William Tonet. Este livro é um guia prático para que os delegados das listas candidatas às próximas eleições angolanas possam zelar pela integridade do processo democrático. A obra será apresentada pelo presidente da Frente Cívica, Paulo de Morais.

«Queremos com este debate dar uma prova da vitalidade e diversidade da sociedade civil angolana e mostrar que o debate político não é exclusivo dos partidos ou dos candidatos, mas que há expectativas e exigências cívicas para o desenvolvimento de Angola a que os partidos têm de dar resposta», explicou João Paulo Batalha, presidente da Transparência e Integridade e porta-voz da organização. «Infelizmente, este debate acontece em Lisboa porque não existem hoje condições objectivas de liberdade e pluralismo para um debate político aberto e frontal em Angola. O evento servirá também para isto: para mostrar que os cidadãos angolanos e os amigos de Angola não se calam nem se amedrontam na discussão dos problemas do país», acrescentou João Paulo Batalha, moderador do debate.

PARA

Agenda - Secretaria de Redacção - POLÍTICA / ANGOLA

Assunto

Angola, Que Futuro? - Desafios e oportunidades para o desenvolvimento de Angola - Debate com independentes

Data / Hora

5 Julho/2017, quarta-feira, 18H00-20h30

Local

Mercure Lisboa Hotel

Av. José Malhoa, 23

1099-051 Lisboa

(T - +351 217 208 000)

Foto: Por David Stanley from Nanaimo, Canada - Luanda Skyline, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50990422