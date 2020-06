10.000 empregos da Airbus em risco devido à crise do Covid-19

Paris, 31 de maio (Prensa Latina) A fabricante de aviões europeia Airbus poderia cortar 10 mil empregos como resultado da crise do Covid-19, que retarda a produção e a demanda de aeronaves, publicou a imprensa hoje.

Os dispositivos se acumulam nos armazéns, poucos trabalhadores estão em seus postos e reina a incerteza, disse a cadeia Franceinfo em um relatório da fábrica de Blagnac, na cidade de Toulouse, sede do gigante, cujas ações dominam a região. governos e empresas da França, Alemanha e Espanha.



Segundo a fonte, as primeiras vítimas da crise são os empregados temporários e os contratados por um certo período, enquanto os permanentes tiveram que se beneficiar do desemprego parcial.



Os subempreiteiros também enfrentam sérias dificuldades após o Covid-19, uma pandemia que deixou de joelhos a indústria aeroespacial em todo o mundo.



Segundo a Franceinfo, a Airbus produz apenas 10 aeronaves A320 por mês, em vez das 60 habituais, o que mostra a magnitude da crise e seu impacto no setor, principalmente nos funcionários.



Os trabalhadores estão muito preocupados, enquanto as previsões mais otimistas estimam que um retorno ao normal seria até 2023, alerta ele.



rgh / wmr

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=31506&SEO=10.000-empregos-da-airbus-em-risco-devido-a-crise-do-covid-19

neg